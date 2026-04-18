Henny Reistad, „coşmarul” celor de la CSM Bucureşti, despre meciul direct: „E mai echilibrat ca niciodată!” Cea mai bună handbalistă a lumii, despre transferul în România: „Mă văd să joc aici!”. Exclusiv

CSM Bucureşti şi Esbjerg se întâlnesc pentru patra oară în ultimii cinci ani în sferturile Champions League. Henny Reistad a prefaţat duelul, într-un interviu pentru FANATIK acordat la Bucureşti după România - Norvegia 25-45.
Marian Popovici
18.04.2026 | 17:30
Henny Reistadt, în duel cu Crina Pintea. Sursa foto: sportpictures.eu
CSM Bucureşti se întâlneşte din nou cu Esbjerg în sferturile de finală din EHF Champions League. Danezele s-au calificat de fiecare dată în Final Four, după 53-52, la general, în 2022, 65-59 în 2023 şi 55-52 în 2025. „Tigroaiele” au avantajul terenului propriu, primul meci fiind programat în Danemarca sâmbătă, de la ora 19:00.

Henny Reistad a prefaţat duelul cu CSM Bucureşti din sferturile Champions League: „Cel mai ehilibrat dintre toate!”

Henny Reistad este cea mai bună handbalistă a lumii şi, cum o numeşte EHF, „kriptonita” celor de al CSM Bucureşti. Este jucătoarea cheie a celor de la Esbjerg şi principalul pericol pentru poarta „tigroaicelor”, mai ales că are un mare merit în cele trei victorii consecutive obţinute de Esbjerg în faţa campioanei României.

La finalul meciului din EHF Euro Cup dintre România şi Norvegia, scor 25-45, Henny Reistad a acordat un interviu pentru FANATIK în care a prefaţat al patrulea duel direct dintre CSM Bucureşti şi Esbjerg din sferturile Champions League. Handbalista e de părere că „dubla” e mai echilibrată ca niciodată:

Cred că e cel mai echilibrat duel dintre toate pe care le-am avut cu CSM Bucureşti. Şi înainte am avut meciuri foarte echilibrate. Cred că va fi foarte interesant. Au jucat la un nivel foarte înalt în Champions League, dar am văzut că au unele dificultăţi în campionat. Aşa se întâmplă şi la noi, avem meciuri foarte bune şi unele mai puţin reuşite”, a spus Reistad pentru FANATIK.

Ce spune Reistad de un transfer în România: „Mă văd să joc aici!”

Henny Reistad mai are un an de contract cu Esbjerg şi este o ţintă pentru echipele de top ale Europei. Cea mai bună handbalistă din lume a dezvăluit că nu ar spune „nu” unui transfer în campionatul României, dar că cel puţin până acum nu s-a pus problema unei mutări:

„Mă văd să joc aici, în România. Nu pot să spun că nu voi juca niciodată aici, dar nu ştiu ce va aduce viitorul meu. CSM Bucureşti este un club foarte important, handbalul este foarte iubit aici, dar nu pot să spun mai multe în acest moment„, a dezvăluit Henny Reistad în dialogul cu FANATIK.

Pentru CSM Bucureşti, faza sferturilor de finală este un blestem. „Tigroaicele” au fost eliminate din 2018 încoace de fiecare dată în această fază, iar de trei ori s-a întâmplat în meciurile cu Esbjerg. Echipa din Capitală a câştigat trofeul la prima participare din istorie în Liga Campionilor, sezonul 2015-2016, iar în următoarele două ediţii a încheiat pe locul 3.

  •  27 de ani are Henny Reistad
  • 2018 este anul în care CSM Bucureşti a jucat în Final Four-ul Champions League ultima dată
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
