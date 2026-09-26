Sport

Cea mai valoroasă handbalistă a lumii, interviu pentru Fanatik: „Mereu e o plăcere să joc în România!”. Ce spune de Euro de la Cluj. Video exclusiv

Henny Reistad a fost jucătoarea semifinalei de la EHF Euro Cup, în care Norvegia a învins Ungaria cu 27-23. Handbalista de la Team Esbjerg a înscris 11 goluri.
Flaviu Popa, Marian Popovici
26.09.2026 | 17:51
Cea mai valoroasa handbalista a lumii interviu pentru Fanatik Mereu e o placere sa joc in Romania Ce spune de Euro de la Cluj Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Interviu pentru FANATIK cu vedeta Norvegiei
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Norvegia a câștigat prima semifinală de la EHF Euro Cup contra Ungariei cu 27-23, iar Henny Reistad a fost jucătoarea meciului, după ce a înscris 11 goluri. Într-un interviu acordat FANATIK, sportiva a mărturisit că s-ar bucura să joace cu România în finală, mărturisind că așteaptă cu nerăbdare campionatul european de handbal din această iarnă, de la Cluj-Napoca.

Norvegia a învins Ungaria în semifinalele EFH Euro Cup, iar Henny Reistad a fost MVP

Felicitări! Un meci bun astăzi. Cum te-ai simțit pe teren?

– M-am simțit bine. Totuși, cred că am făcut prea multe faulturi tactice. Nu am avut ritmul dorit, dar am câștigat jocul, iar asta este cel mai important. Avem lucruri de învățat.

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Cum te simți la București? Cunoști sala. Nu a fost plină de data asta… 

– Nu a fost plină, dar a fost o atmosferă frumoasă. Multă lume ne-a încurajat. Este plăcut să joci aici. Chiar dacă sala nu a fost plină, a fost oricum o atmosferă bună.

Ce așteptări ai de la finală? Ce înseamnă pentru tine această competiție?

– Este importantă. Într-un fel, vrem să jucăm bine împotriva unor adversari buni. Acum putem să ne pregătim pentru adversarul de mâine. Poate vom reuși să jucăm mai bine.

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Preferi un meci împotriva României? Vă veți întâlni la EURO, în decembrie.

Am mai jucat împotriva lor, dar ar fi frumos. Cunoaștem bine și Danemarca. Oricare dintre ele ar fi un adversar frumos.

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Ești nerăbdătoare să te întorci aici în decembrie, la EURO? La Cluj-Napoca de această dată…

– Da, toate suntem nerăbdătoare să ne reunim. Este frumos să fim împreună.

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EHF Euro Cup este o competiţie care are loc în acelaşi timp cu preliminariile pentru Campionatul European

EHF Euro Cup este o competiţie care are loc în acelaşi timp cu preliminariile pentru Campionatul European şi participă echipele deja calificate la turneul final: gazdele turneului, plus campioana en-titre. Prima ediţie s-a disputat înainte de Euro 2022. În acest an, la EHF Euro Cup au participat Norvegia, Danemarca, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Turcia, împărțite în două grupe a câte patru echipe.

În Final Four s-au calificat cele mai bune două echipe din fiecare grupă. Dacă Norvegia s-a calificat deja în finala competiției, România trebuie să treacă de Danemarca în al doilea meci al zilei.

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Henny Reistad a fost jucătoarea semifinalei de la EHF Euro Cup

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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