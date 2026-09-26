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Norvegia a câștigat prima semifinală de la EHF Euro Cup contra Ungariei cu 27-23, iar Henny Reistad a fost jucătoarea meciului, după ce a înscris 11 goluri. Într-un interviu acordat FANATIK, sportiva a mărturisit că s-ar bucura să joace cu România în finală, mărturisind că așteaptă cu nerăbdare campionatul european de handbal din această iarnă, de la Cluj-Napoca.

Norvegia a învins Ungaria în semifinalele EFH Euro Cup, iar Henny Reistad a fost MVP

Felicitări! Un meci bun astăzi. Cum te-ai simțit pe teren?

– M-am simțit bine. Totuși, cred că am făcut prea multe faulturi tactice. Nu am avut ritmul dorit, dar am câștigat jocul, iar asta este cel mai important.

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Cum te simți la București? Cunoști sala. Nu a fost plină de data asta…

– Nu a fost plină, dar a fost o atmosferă frumoasă. Multă lume ne-a încurajat. Este plăcut să joci aici. Chiar dacă sala nu a fost plină, a fost oricum o atmosferă bună.

Ce așteptări ai de la finală? Ce înseamnă pentru tine această competiție?

– Este importantă. Într-un fel, vrem să jucăm bine împotriva unor adversari buni. Acum putem să ne pregătim pentru adversarul de mâine.

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Preferi un meci împotriva României? Vă veți întâlni la EURO, în decembrie.

– Am mai jucat împotriva lor, dar ar fi frumos. Cunoaștem bine și Danemarca. Oricare dintre ele ar fi un adversar frumos.

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Ești nerăbdătoare să te întorci aici în decembrie, la EURO? La Cluj-Napoca de această dată…

– Da, toate suntem nerăbdătoare să ne reunim. Este frumos să fim împreună.

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EHF Euro Cup este o competiţie care are loc în acelaşi timp cu preliminariile pentru Campionatul European

EHF Euro Cup este o competiţie care are loc în acelaşi timp cu preliminariile pentru Campionatul European şi participă echipele deja calificate la turneul final: gazdele turneului, plus campioana en-titre. Prima ediţie s-a disputat înainte de Euro 2022. În acest an, la EHF Euro Cup au participat Norvegia, Danemarca, Ungaria, Polonia, România, Slovacia și Turcia, împărțite în două grupe a câte patru echipe.

În Final Four s-au calificat cele mai bune două echipe din fiecare grupă. Dacă Norvegia s-a calificat deja în finala competiției, România trebuie să treacă de Danemarca în al doilea meci al zilei.

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