Henny Reistad, transfer istoric la Brest! Cea mai bună handbalistă a lumii a fost dorită şi de CSM Bucureşti. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cel mai răsunător transfer din ultimii ani în handbalul feminin are toate şansele să fie oficializat vineri. , va părăsi Esbjerg la finalul sezonului, după şase ani la echipa daneză.

Henny Reistad, transfer la Brest! Dorită şi de CSM Bucureşti

Interul stânga va semna cu Brest Bretagne, echipa cu cel mai mare buget din handbalul feminin, de aproximativ 8.000.000 de euro pe an, comparabil cu cel al lui Gyor. Echipa franceză a făcut deja un anunţ care indică transferul istoric postând o corabie şi celebrul refren norvegian de la Cupă Mondială: „Viking Row”. Anunţul oficial ar urma să aibă loc vineri, la ora 18:00, ora României.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile FANATIK, în cursa pentru semnătura lui Henny Reistad se afla şi CSM Bucureşti. Oficialii „tigroaicelor” au sperat de mai demult să o convingă pe Reistad să vină la Bucureşti, dar Brest a câştigat cursa, având şi un buget dublu faţă de cel al CSM-ului.

Cel mai mare salariu din handbalul feminin!

Henny Reistad ar urma să aibă cel mai mare salariu din handbalul feminin, cuprins undeva între 25.000 şi 30.000 de euro, conform estimărilor din presa internaţională. Prin această mutare, Brest îşi anunţă clar intenţiile de a câştiga Champions League, după ce anul trecut a încheiat pe locul 4 în Final Four, .

ADVERTISEMENT

Team Esbjerg a oficializat deja despărţirea de Henny Reistad, la finalul sezonului 2026-2027: „Cea mai bună jucătoare de handbal feminin din lume, Henny Reistad, joacă ultimul sezon cu echipa Esbjerg. Vedeta norvegiană părăsește clubul în vară după șase sezoane, lăsând în urmă cea mai puternică impresie pe care a făcut-o vreun jucător”, se arată în comunicatul clubului.

ADVERTISEMENT

Brest Bretagne este campioana en-titre în Franţa după ce le-a suflat titlul celor de la Metz. În schimb, echipa lui Mayonnade a câştigat Liga Campionilor, devenind prima formaţie franceză care se impune în competiţie. Brest a ajuns cel mai departe până în finală, în 2021, sub comanda lui .

ADVERTISEMENT