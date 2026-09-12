Sport

Partidă din Anglia, întreruptă 7 minute după ce un fotbalist s-a prăbușit pe gazon: „Trece prin protocoalele pentru comoție cerebrală”

Un duel din Anglia a fost oprit timp de 7 minute după ce un jucător s-a prăbușit pe gazon. Antrenorul său a dezvăluit la final cum se simte fotbalistul.
Bogdan Mariș
12.09.2026 | 20:43
Partida din Anglia intrerupta 7 minute dupa ce un fotbalist sa prabusit pe gazon Trece prin protocoalele pentru comotie cerebrala
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Henrik Meister (22 de ani) s-a prăbușit pe gazon în timpul meciului Derby - Birmingham. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Duelul dintre Derby County și Birmingham City din etapa a 7-a a EFL Championship, divizia secundă a Angliei, a fost întrerupt timp de 7 minute în startul reprizei secunde după ce fotbalistul gazdelor, Henrik Meister (22 de ani) s-a prăbușit pe gazon. Danezul a fost scos de pe teren pe targă, cu un guler cervical, însă antrenorul său, John Eustace, a anunțat că fotbalistul ar fi în afara oricărui pericol.

Meci din Championship, întrerupt după ce un fotbalist s-a prăbușit pe gazon

În startul reprizei secunde a meciului dintre Derby și Birmingham, Henrik Meister s-a prăbușit pe gazon, fără a avea în apropiere vreun adversar. Partida a fost oprită timp de 7 minute, perioadă în care danezul a fost tratat de medici. Meister a părăsit terenul pe targă, cu guler cervical, însă antrenorul său, John Eustace, a confirmat după finalul jocului că acesta este în regulă.

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„A fost dificil să îl pierdem pe Henrik imediat după pauză, bineînțeles. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am văzut. E în regulă acum, trece prin protocoalele pentru comoție cerebrală. Va trebui să vedem cum se simte. Am vorbit cu el și pare să fie bine”, a afirmat tehnicianul, conform The Sun, la finalul partidei Derby – Birmingham 1-2.

Cel mai probabil, danezul a căzut pe gazon din cauza faptului că se ciocnise cap în cap cu un adversar în startul reprizei secunde. Henrik Meister a ajuns la Derby County în această vară, sub formă de împrumut de la Pisa, formație la care a evoluat timp de un sezon și jumătate. Danezul a fost coechipier la gruparea italiană cu trei fotbaliști români: Marius Marin, Olimpiu Moruțan și Adrian Rus.

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