ADVERTISEMENT

Duelul dintre Derby County și Birmingham City din etapa a 7-a a EFL Championship, divizia secundă a Angliei, a fost întrerupt timp de 7 minute în startul reprizei secunde după ce fotbalistul gazdelor, Henrik Meister (22 de ani) s-a prăbușit pe gazon. Danezul a fost scos de pe teren pe targă, cu un guler cervical, însă antrenorul său, John Eustace, a anunțat că fotbalistul ar fi în afara oricărui pericol.

Meci din Championship, întrerupt după ce un fotbalist s-a prăbușit pe gazon

În startul reprizei secunde a meciului dintre Derby și Birmingham, Henrik Meister s-a prăbușit pe gazon, fără a avea în apropiere vreun adversar. Partida a fost oprită timp de 7 minute, perioadă în care danezul a fost tratat de medici. Meister a părăsit terenul pe targă, cu guler cervical, însă antrenorul său, John Eustace, a confirmat după finalul jocului că acesta este în regulă.

ADVERTISEMENT

„A fost dificil să îl pierdem pe Henrik imediat după pauză, bineînțeles. Nu știu ce s-a întâmplat, nu am văzut. E în regulă acum, trece prin protocoalele pentru comoție cerebrală. Va trebui să vedem cum se simte. Am vorbit cu el și pare să fie bine”, a afirmat tehnicianul, conform , la finalul partidei Derby – Birmingham 1-2.

Cel mai probabil, danezul a căzut pe gazon din cauza faptului că se ciocnise cap în cap cu un adversar în startul reprizei secunde. Henrik Meister a ajuns la Derby County în această vară, sub formă de împrumut de la Pisa, formație la care a evoluat timp de un sezon și jumătate. Danezul a fost coechipier la gruparea italiană cu trei fotbaliști români: Marius Marin, Olimpiu Moruțan și .

ADVERTISEMENT

Românii din Championship, integraliști în etapa 7. Andrei Coubiș, pasă decisivă în Preston – Lincoln 0-1

Cei doi fotbaliști români care evoluează în Championship au fost integraliști în meciurile disputate sâmbătă în etapa 7. la unicul gol al meciului Preston North End – Lincoln City 0-1, în timp ce Lisav Eissat a jucat pentru Bristol City în eșecul dur suferit pe terenul lui Southampton, 1-4.