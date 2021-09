“Hercule de România”, la ora confidențelor: „Mă împresionează lucrurile care țin de suflet”

Românul s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate din 2020 pentru vara acestui an din cauza pandemiei, cu o performanță de 21,29. Evenimentul a avut loc la jumptatea lunii iunie, la Brno, iar aruncarea lui a fost mai bună cu 15 cm decât recordul național, stabilit tot de Toader, anteior cu douiă săptămâni, la Cluj-Napoca.

Rareș afișează la toate concursurile o figură de dur, iar motivul este de înțeles: nu este ușor să arunci de zeci de ori pe zi greutatea care cântărește 7,26 kg. dar în viața de zi cu zi, sportivul legitimat la Dinamo are și o latură sensibilă.

Rareş Toader este “Hercule de România”. Înaintea oricărui concurs ascultă rock și hip hop

El nu se sfiește să recunoască faptul că ultima dată când a plâns s-a întâmplat la un film. „Sunt o persoană foarte puternică, nu mă sensibilizez atât de ușor, însă lucrurile care țin de suflet, mă marchează și am sentimente, sunt empatic.

Îmi plac și filmele motivaționale, filmele legate de sport, de politică, de istoria lumii, de războaiele mondiale”, a declarat multiplul campion național, care pe 26 mai a împlinit 24 de ani.

“Hercule de România” a dezvăluit și care este lucrul pe care-l face înaintea oricărei competiții, indiferent de starea emoțională pe care o are. „Ascult muzică rock și hip hop, depinde ce felul în care mă simt la momentul respectiv”, a precizat sportivul.

Îi place să călătorească și să pescuiască

În afară de atletism, Toader este pasionat și de fotbal, sport pe care l-a și practicat, de altfel. „Un an am fost portar la o echipă din orașul meu, Rm. Vâlcea”, a făcut cunoscut sportivul născut în Călimănești.

„Țin cu Dinamo, le țin pumnii băieților și sper să depășească ”, a spus Toader.

În ceea ce privește pasiunile care nu au legătură cu sportul, Rareș spune că îi place „foarte mult să călătoresc și să merg la pescuit. Am foarte multe hobby-uri pe lângă atletism dar le pot face doar în perioada de repaus”.

Ca orice alt sportiv, Toader are tabieturi. „Consider că pot să arunc mai mult cu un anumit tip de echipament, dar este o superstiție pentru că nu există nicio bază științifică legată de faptul că se poate arunca mai mult. E doar pe psihic. Ultima masă o iau cu 4 ore înainte de concurs”, a mai spus el.

Cariera i-a fost influențată de Dan Serafim

În ceea ce privește participarea la Jocurile Olompice de la Tokyo, unde românul a ratat calificarea în finala probei, el consideră că a fost lipsit de șansă. „A fost prima experiență de asemenea anvergură la care am participat.

Nu am știut exact cum să gestionez cele trei aruncări pe care le-am avut pentru accederea în finală”, a mai spus el. Cea mai bună aruncare a lui a măsurat 19,81 m, clasându-se pe locul 14 și 16 în Grupa A (s-au calificat în ultimul act doar primii 12).

„Mentorul meu din atletism a fost regretatul Dan Serafim, antrenor federal la aruncări și antrenorul Liei Manoliu. Nu mai este printre noi, dar mă veghează și susține de acolo de unde este.

Mă simțea când sunt la ananghie și când am o problemă în antrenament, o problemă în viața de zi cu zi, intervenea și mă sfătuia ca o mamă”, își amintește multiplul campion. „Să știu că am putut să mă antrenez și nu am mers, nu s-a întâmplat niciodată”, a încheiat Rareș Toader.

Dan Serafim, unul dintre cei mai apreciați antrenori din atletismul românesc, a murit în luna august a anului trecut, la 79 de ani, în urma unei insuficiențe renale. Profesorul de aruncări, o somitate în atletismul intern, a fost iubit de elevii săi și era genul de tehnician care avea o vorbă bună pentru fiecare.

A făcut parte din staff-ul lotului de atletism al României la patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Fost antrenor al celebrei Lia Manoliu și al Florenței Crăciunescu, bucureșteanul a devenit în tinerețe multiplu campion național la aruncarea greutății.

A fost antrenor federal aproape 20 de ani și conducător al delegației Românei la diverse concursuri internaționale de aruncări. În afară de Rareș Toader, și Costel Grasu a lucrat cu Dan Serafim.