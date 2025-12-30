Here we go! Cine este Fabrizio Romano, omul care anunţă cele mai tari transferuri din fotbal

ADVERTISEMENT

„Here we go!” este sintagma devenită celebră şi folosită de în momentul în care anunţă transferurile. Italianul a avut o ascensiune meteorică în ultimii ani şi îşi cimentează continuu statutul de „cel mai celebru jurnalist sportiv” din lume.

Cine este Fabrizio Romano! A visat să fie fotbalist profesionist

Mulţi îl urmăresc şi îl citesc, dar puţini ştiu cum a pornit şi cum a ajuns Fabrizio Romano o figură cunoscută la nivel global în fotbal. A devenit atât de popular încât multe cluburi din Europa l-au invitat să facă parte din clipurile de prezentare a transferurilor, iar multe staruri îi scriu direct în momentul în care se transferă la o altă echipă.

Fabrizio Romano s-a născut în Napoli, pe 21 februarie 1993. La fel ca mulţi copii, a visat să ajungă fotbalist profesionist, dar în momentul în care şi-a dat seama că nu are şanse să ajungă în sportul pe care îl iubea la un nivel înalt, s-a reorientat, tot în fenomen, spre jurnalismul sportiv.

A studiat la Milano, la Università Cattolica del Sacro Cuore, acolo unde a început jurnalismul, când a scris articole gratuit pentru un ziar local din Milano, în 2009. În mod ciudat, echipa preferată a lui Fabrizio Romano este… Watford! Formaţie din bătrânul și perfidul Albion, pe care a ales-o în… jocurile video FIFA şi Football Manager începând cu anul 2003!

Mauro Icardi, prima „exclusivitate”

Prima „lovitură” pe piaţa transferurilor anunţată public de Fabrizio Romano este transferul lui Mauro Icardi, care în anul 2011 a plecat de la Barcelona B la Sampdoria. Fotbalistul care, ulterior, a devenit un star al fotbalului italian a avut o relaţie apropiată cu jurnalistul, așa că l-a anunţat şi când Sampdoria l-a transferat la Inter.

Fabrizio și-a deschis propriul blog în care a început să anunţe adevărate lovituri pe piaţa transferurilor, înainte de a fi selectat de către cei de la Sky Sports Italia, una dintre instituţiile media cu care colaborează şi acum.

Fabrizio Romano vorbeşte patru limbi, ceea ce l-a ajutat foarte mult pentru stabilirea conexiunilor cu fotbalişti, impresari şi cluburi. Pe lângă italiană (nativă), el „parla molto bene” engleză, spaniolă şi portugheză. Deşi s-a născut în Napoli, Romano îşi desfăşoară activitatea în Milano, având contracte de colaborare cu Sky Sports Italia, The Guardian sau CBS Sports.

„Here we go!”, fraza devenită simbol în mod accidental

Transferurile anunţate de Fabrizio Romano au sintagma „Here we go!”, fraza care a contribuit din plin la ascensiunea meteorică a lui Fabrizio Romano. Jurnalistul a folosit-o la început într-un transfer, dar în mod neintenţionat a devenit simbolul mutărilor anunţate de el.

A avut o priză uriaşă la audienţă, astfel că în acest moment fraza „Here we go” este sinonimă pentru microbişti cu confirmarea unei mutări, înainte de anunţul oficial şi vizita medicală. Fraza a devenit atât de populară încât fanii folosesc expresia pe post de substantiv comun: „Fabrizio, când dai «here we go» pentru acest transfer?”.

Explozie în social media: „În comentarii, oamenii mă întrebau de transferuri”

Când era un tânăr jurnalist la Sky Italia, Fabrizio Romano a învăţat meserie de la un alt jurnalist italian celebru, Gianluca Di Marzio. S-au ajutat reciproc, iar Fabrizio şi-a dezvoltat abilităţile de a atrage informaţiile: „Ani de zile mergeam prin oraş zilnic. Restaurante, hoteluri, oriunde s-ar fi putut afla oameni de fotbal”, a povestit Romano pentru New York Times.

În paralel, Fabrizio Romano a intuit puterea reţelelor de socializare şi a povestit cum le-a transformat în platforme pe care să anunţe transferurile: „Iniţial, am folosit pagina de Instagram ca o chestie personală. Postam un apus frumos, o cină bună, dar mereu în comentarii oamenii mă întrebau de transferuri. Nu sunt un star, nimeni nu era interesat de asta. Sunt un jurnalist, iar noi suntem doar nişte intermediari”, a povestit Romano. A fost momentul în care a început să posteze transferurile pe reţelele de socializare.

Nu s-a oprit la graniţele Italiei

Pe lângă intuiţia de a folosi la maximum reţelele de socializare, una dintre cele mai importante decizii ale lui Fabrizio Romano a fost să nu se oprească între graniţele Italiei.

Când a început să primească mesaje de la fanii din Anglia, Spania sau Franţa, Romano nu a ezitat să treacă de graniţele Italiei pentru a afla informaţii despre transferuri. Iar în anul 2020, numele lui Fabrizio Romano a devenit şi mai cunoscut la nivel global graţie transferului lui . Nu era nici măcar o exclusivitate, s-a scris luni de zile despre această mutare, dar Romano a avut inspiraţia de a anunţa celebrul „Here we go!” în momentul în care s-a perfectat transferul. Asta i-a adus o mulţime de noi urmăritori pe reţelele de socializare.

Jurnalistul a spus că nu viteza cu care publică exclusivitatea este cea mai importantă: „Nu am niciun deadline de atins, nu am o cotă de ziare pe care să o vând. Scriu despre lucruri când sunt gata”.

14 ore la telefon pe zi în lunile de vară!

Ca orice jurnalist specializat în transferuri, Fabrizio Romano este cel mai vizibil în lunile de mercato, în special cele de vară. Într-un interviu, jurnalistul spunea că în cele trei luni de vară petrece aproximativ 14 ore la telefon în încercarea de a da cele mai tari şi cele mai noi transferuri la nivel global, iar ora de culcare este 5:00 dimineaţa aproape în fiecare zi… adică noapte… sau dimineață, luați-o cum vreți. Când nu publică transferurile pentru Guardian sau Sky Sports, le publică pe paginile de Twitter, Instagram, Facebook sau Youtube.

În ultimii ani, Fabrizio Romano nu a fost doar un jurnalist specializat în transferuri, ci s-a transformat şi într-un veritabil influencer, datorită succesului uriaş pe care îl are pe reţelele de socializare. Valencia, Augsburg, FC Toronto sau Watford, club pe care a declarat că îl simpatizează, l-au inclus în diverse campanii sau video-uri în care îşi anunţă noile transferuri sau echipamente. Explicaţia este simplă: foarte multe cluburi au mai puţini urmăritori pe reţelele de socializare decât Romano, astfel că prezenţa lui în aceste videoclipuri aduc un public nou, iubitor de fotbal, pe paginile acestor echipe.

Riscurile meseriei

Transferurile reprezintă o industrie care a ajuns la 8 miliarde de euro în această vară. Iar unde sunt atât de mulţi bani, lucrurile nu sunt niciodată simple.

Renumele la care a ajuns Fabrizio Romano îi deschide uşi mult mai uşor decât oricărui alt jurnalist, dar, în acelaşi timp, trebuie să fie mai atent ca nimeni altcineva pentru că mereu există agenţi sau directori de club care încearcă să îl folosească, parte a unei strategii de transfer.

De multe ori a fost sunat direct de directori, de agenţi, chiar de jucători care îşi forţau transferul la o altă echipă. Dar Fabrizio Romano susţine că nu are nicio emisiune care trebuie umplută sau niciun titlu care să vândă: „Îmi permit luxul să aştept până când lucrurile sunt clare”.

În acelaşi timp, Fabrizio Romano a depăşit graniţa fină între observator şi participant, iar în ultimii ani a început să facă parte din ce în ce mai pregnant din a doua categorie.

Câştiguri de 5 milioane de euro pe an! Cât face pe social media

Fabrizio Romano este cel mai popular jurnalist sportiv de pe reţelele de socializare. Italianul este urmărit de peste 100 de milioane de oameni pe platformele de social media. Cei mai mulţi urmăritori îi are pe Instagram, acolo unde are 41 de milioane de urmăritori. Impactul pe care îl are (şi) pe reţelele de socializare l-au transformat într-o vedetă.

Anii precedenţi, Forbes l-a inclus pe lista celor mai influente 30 de personalităţi care nu au împlinit 30 de ani, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum cu un jurnalist specializat în transferuri. La un număr atât de mare de urmăritori, câştigurile sunt pe măsură.

Veniturile anuale ale jurnalistului sunt estimate la 5 milioane de euro anual, o parte importantă a banilor venind graţie succesului pe reţelele de socializare, după cum vedeți în „clasamentul” de mai jos.

Instagram – 41.000.000 de urmăritori – 300.000 de euro lunar;

TikTok – 20.300.000 de urmăritori – 250.000 de euro lunar;

X (Twitter) – 26.200.000 de urmăritori – 150.000 de euro lunar;

Youtube – 3.000.000 de urmăritori – 32.000 de euro lunar;

Facebook – 27.700.000 de urmăritori – fără bani

Pe lângă aceste surse de venit, Fabrizio Romano este remunerat şi din colaborările cu Guardian, CBS Sports sau Sky Sports Italia, plus podcast-uri şi altele, care îi aduc încasări anuale de aproximativ 5 milioane de euro.

Acuzat că a solicitat bani pentru a anunţa transferuri

Cluburile nordice Copenhaga şi Valerenga au acuzat că au fost contactate de angajaţii şi firmele asociate lui Fabrizio Romano pentru ca jurnalistul să popularizeze transferurile sau interesul pentru jucătorii valoroşi ai nordicilor pe propria platformă, contra cost. În acest fel, popularitatea jucătorilor ar fi mai mare şi cluburile doritoare ar fi plătit mai mult pentru transfer. Fostul manager de marketing de la Valerenga, Mehran Amundsen-Ansari, a vorbit public despre aceste solicitări venite din partea reprezentanţilor lui Fabrizio Romano:

„În cei șapte ani petrecuți în fotbalul de top, am primit multe întrebări ciudate, dar niciodată ca asta. Este de la unul dintre cei mai faimoși «jurnaliști» din lume. Este complet absurd și îmi amintesc că, după acest incident, am încetat să-l mai urmăresc pe rețelele de socializare”.

„Foarte mulţi jucători îmi scriu când se transferă!”

Fabrizio Romano susţine că deseori sursele pentru transferuri sunt chiar jucătorii. Unii dintre ei îi scriu direct când se transferă, dar există şi cazuri în care primeşte mesaje de la jucători, care îşi doresc să plece.

„De multe ori primesc informaţii direct de la jucători. Unii îmi dau mesaje, altora le scriu eu şi îmi răspund. Ocazional, mă roagă să vorbesc public despre ei pentru că vor să plece de la club. Dar scriu despre transfer doar după ce am confirmările de la cluburi, de la agenţi şi jucători”, a povestit celebrul jurnalist, care susţine că nu va publica niciodată mesajele primite de la fotbalişti, ţinând foarte mult la protecţia surselor.