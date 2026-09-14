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Universitatea Craiova este angrenată din nou în acest sezon pe trei fronturi: campionat, Cupa României și Conference League. În acest sens, oltenii vor să-și consolideze lotul pentru a fi pregătit să lupte pentru aceste obiective. La echipa lui Filipe Coelho mai este dorit cel puțin un jucător. Pe de altă parte, din Bănie ar putea pleca în aceste zile Heri Tavares.

Care este situația lui Heri Tavares. Fotbalistul din Capul Verde, aproape de plecarea din Bănie

Din informațiile obținute de FANATIK, sunt șanse importante ca achiziția Craiovei din această vară, Heri Tavares ((29 de ani) să plece din Bănie. Chiar în această săptămână, jucătorul ar urma să se întoarcă înapoi în campionatul israelian. Atacantul nu s-a adaptat la Universitatea și a transmis conducerii că vrea să plece, au fost detalii furnizate de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Aflat în direct la emisiune, președintele ”Științei”, Sorin Cârțu, a confirmat în mare parte aceste informații. ”Concret nu știu, dar am mai auzit ideea asta că ar vrea să se întoarcă la echipa din Israel. Și cei de acolo sunt interesați de jucător”. Tavares a venit în România de la clubul Maccabi Netanya.

De notat că, în Israel, , marți, 15 septembrie. Tocmai de aceea, Tavares insistă ca oltenii să îi dea drumul în aceste ore. Jucătorul din Insuelele Capului Verde nu a impresionat deloc la Universitatea. În cele 12 meciuri în care a fost prezent pe teren, de cele mai multe ori rezervă, acesta nu și-a ajutat mai deloc echipa. Nu are niciun gol și nicio pasă decisivă.

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Ce transfer mai pregătește Craiova

În contextul în care Heri Tavares este aproape ieșit din calcule, în schimb. Din informațiile FANATIK, campioana din SuperLiga cauta o extrema stânga. Problema oltenilor este că ei nu mai pot transfera decât un jucător liber de contract. Se știe faptul că, în România, perioada de transferuri s-a încheiat.

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Reamintim că, în această vară, înainte de închiderea perioadei de mercato, la Universitatea Craiova au ajuns mai mulți jucători noi. Printre ei: Răzvan Sava (portar, de la Udinese), Alexandru Maxim (portar, de la FCSB), Romario Webster (fundaș stânga, de la Shkëndija), Simon Elisor (atacant, de la Famalicão), Baptiste Roux (fundaș, de la TSC) și Joao Lameira (mijlocaș, de la Oțelul Galați).