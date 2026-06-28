Heri Tavares, ultima achiziție a Craiovei, gol fabulos în Israel! I-a înnebunit și pe comentatori cu execuția sa. Video

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Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din fotbalul românesc. Oltenii au pus mâna pe două trofee în stagiunea recent încheiată: titlul în SuperLiga și Cupa României, astfel că obiectivele din sezonul ce bate la ușă se anunță a fi mărețe. În acest sens, formația din Bănie a transferat un nou jucător.

Heri Tavares, noul transfer al Craiovei, gol fabulos în Israel

Este ziua și transferul la Universitatea Craiova. După ce , conducerea formației din Bănie este aproape să obțină semnătura încă unui jucător. Mai exact, , reprezentativa revelație de la Campionatul Mondial.

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Heri Tavares (29 de ani) a evoluat în ultimele două sezoane în Israel, la Maccabi Netanya. Echipa s-a aflat în play-out-ul campionatului, iar extrema și-a făcut simțită prezența. În cele 7 partide în care s-a aflat pe teren, noul jucător al oltenilor a reușit să marcheze un gol și să ofere patru pase decisive.

Reușita sa a fost o adevărată bijuterie. Heri Tavares a fost găsit excelent în flancul stâng, a avut spațiu, a intrat în centru și a trimis plasat de la marginea careului, mingea oprindu-se în vinclul porții. Văzând execuția atacantului, comentatorii partidei au început să strige, semn că au fost surprinși de calitatea fotbalistului.

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Cine este Heri Tavares, noul jucător de la Universitatea Craiova

Heri Tavares a făcut primii pași în fotbal în Academia lui Sporting Lisabona. După ce a bifat mai multe categorii de vârstă în capitala Portugaliei, acesta s-a transferat la Belenenses U19, iar ulterior a fost cooptat de Benfica. Cel mai important sezon al său a fost la Moreirense, unde evoluțiile sale l-au dus la o cotă de piață de 3 milioane de euro. Ulterior, internaționalul din Capul Verde a mai fost legitimat la următoarele formații: Boavista, Brest, Famalicão, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya.

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La nivel internațional, Heri Tavares a adunat cinci selecții pentru reprezentativa Capului Verde, însă selecționerul Bubista a decis să nu îl convoace la Campionatul Mondia. De altfel, fotbalistul nu este străin de România, fiind coleg cu Alexandru Pașcanu la Ponferradina. Totodată, la Maccabi Netanya a împărțit vestiarul cu Nikita Stoinov, fundașul de la Dinamo.

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