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Heri Tavares, ultima achiziție a Craiovei, gol fabulos în Israel! I-a înnebunit și pe comentatori cu execuția sa. Video

Heri Tavares a reușit un gol fabulos în campionatul din Israel. Noul transfer de la Universitatea Craiova i-a înnebunit pe comentatorii partidei.
Iulian Stoica
28.06.2026 | 11:34
Heri Tavares ultima achizitie a Craiovei gol fabulos in Israel Ia innebunit si pe comentatori cu executia sa Video
SPECIAL FANATIK
Heri Tavares, noul transfer al Craiovei, gol fabulos în Israel! I-a înnebunit și pe comentatori cu execuția sa. Foto: Colaj Fanatik
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Universitatea Craiova este fără doar și poate cea mai în formă echipă din fotbalul românesc. Oltenii au pus mâna pe două trofee în stagiunea recent încheiată: titlul în SuperLiga și Cupa României, astfel că obiectivele din sezonul ce bate la ușă se anunță a fi mărețe. În acest sens, formația din Bănie a transferat un nou jucător.

Heri Tavares, noul transfer al Craiovei, gol fabulos în Israel

Este ziua și transferul la Universitatea Craiova. După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate faptul că oltenii vor plăti 1,5 milioane de euro pentru mutarea lui Simon Elisor, conducerea formației din Bănie este aproape să obțină semnătura încă unui jucător. Mai exact, este vorba de Heri Tavares, internațional din Capul Verde, reprezentativa revelație de la Campionatul Mondial.

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Heri Tavares (29 de ani) a evoluat în ultimele două sezoane în Israel, la Maccabi Netanya. Echipa s-a aflat în play-out-ul campionatului, iar extrema și-a făcut simțită prezența. În cele 7 partide în care s-a aflat pe teren, noul jucător al oltenilor a reușit să marcheze un gol și să ofere patru pase decisive.

Reușita sa a fost o adevărată bijuterie. Heri Tavares a fost găsit excelent în flancul stâng, a avut spațiu, a intrat în centru și a trimis plasat de la marginea careului, mingea oprindu-se în vinclul porții. Văzând execuția atacantului, comentatorii partidei au început să strige, semn că au fost surprinși de calitatea fotbalistului.

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Cine este Heri Tavares, noul jucător de la Universitatea Craiova

Heri Tavares a făcut primii pași în fotbal în Academia lui Sporting Lisabona. După ce a bifat mai multe categorii de vârstă în capitala Portugaliei, acesta s-a transferat la Belenenses U19, iar ulterior a fost cooptat de Benfica. Cel mai important sezon al său a fost la Moreirense, unde evoluțiile sale l-au dus la o cotă de piață de 3 milioane de euro. Ulterior, internaționalul din Capul Verde a mai fost legitimat la următoarele formații: Boavista, Brest, Famalicão, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya.

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La nivel internațional, Heri Tavares a adunat cinci selecții pentru reprezentativa Capului Verde, însă selecționerul Bubista a decis să nu îl convoace la Campionatul Mondia. De altfel, fotbalistul nu este străin de România, fiind coleg cu Alexandru Pașcanu la Ponferradina. Totodată, la Maccabi Netanya a împărțit vestiarul cu Nikita Stoinov, fundașul de la Dinamo.

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  • 750.000 de euro este cota lui Heri Tavares
  • 64 de meciuri, 9 goluri și 13 pase decisive a adunat extrema stângă la Maccabi Netanya
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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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