Heri Tavares, prezentare de Oscar la Universitatea Craiova! Video

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Heri Tavares este oficial noul jucător al Universității Craiova. Oltenii au dat lovitura cu încă un transfer în acest mercato de vară și au decis să facă o prezentare inedită noului lor fotbalist. Campioana României s-a folosit de o fază celebră dintr-un film multiplu premiat la nivel internațional.

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Heri Tavares

a semnat oficial cu Universitatea Craiova. a fost prezentat de campioana României într-un mod inedit. Oltenii s-au folosit de un pasaj din filmul Interstellar, o producție din anul 2014 care a câștigat multiple premii de atunci.

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„Bun venit, Heriberto Tavares! Internaționalul capverdian a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel.

De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya”, este mesajul postat de Universitatea Craiova pe pagina oficială a echipei.

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Mesajul lui Heri Tavares după ce a semnat cu Universitatea Craiova

Heri Tavares va fi jucătorul formației din Bănie în următorii doi ani. El este extrem de nerăbdător să joace pe „Oblemenco”, în fața unui stadion plin, și să simtă astfel pe viu atmosfera creată la meciurile echipei cu care tocmai a semnat. „Salutare leilor! Sunt foarte fericit și mândru să mă alătur acestui club extraordinar. Am auzit multe lucruri despre voi, ce atmosferă pasionantă și incredibilă creați. Abia aștept să ne vedem în aceste culori.

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Am venit aici cu ambiții mari, să ajut echipa, să câștigăm trofee, să ofer pase de gol și să înscriu. Vă voi aștepta pe stadionul Ion Oblemenco. Voi face totul: o să muncesc, o să joc cu toată determinarea până la final. Împreună, putem realiza, putem merge înainte. Veniți să ne susțineți. Ne vedem curând!”, a transmis fotbalistul.

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