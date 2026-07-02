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Heri Tavares, prezentare de Oscar la Universitatea Craiova! Video

Heri Tavares este noul jucător al Universității Craiova. Oltenii au realizat un videoclip special de prezentare al fotbalistului de 29 de ani care a rupt plasele în Israel.
Mihai Dragomir
02.07.2026 | 19:46
Heri Tavares prezentare de Oscar la Universitatea Craiova Video
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Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Heri Tavares. Foto: Colaj FANATIK.
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Heri Tavares este oficial noul jucător al Universității Craiova. Oltenii au dat lovitura cu încă un transfer în acest mercato de vară și au decis să facă o prezentare inedită noului lor fotbalist. Campioana României s-a folosit de o fază celebră dintr-un film multiplu premiat la nivel internațional.

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Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Heri Tavares

Heri Tavares, jucătorul al cărui echipă națională face furori la CM 2026, a semnat oficial cu Universitatea Craiova. Fotbalistul de 29 de ani care a făcut senzație în prima divizie din Israel și căruia FANATIK i-a făcut deja profilul a fost prezentat de campioana României într-un mod inedit. Oltenii s-au folosit de un pasaj din filmul Interstellar, o producție din anul 2014 care a câștigat multiple premii de atunci.

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„Bun venit, Heriberto Tavares! Internaționalul capverdian a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Format la Benfica Lisabona, Heriberto ajunge la campioana României după un parcurs care l-a purtat prin campionatele din Portugalia, Franța, Spania și Israel.

De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Boavista, Stade Brestois, Famalicao, Ponferradina, Estoril și Maccabi Netanya”, este mesajul postat de Universitatea Craiova pe pagina oficială a echipei.

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Mesajul lui Heri Tavares după ce a semnat cu Universitatea Craiova

Heri Tavares va fi jucătorul formației din Bănie în următorii doi ani. El este extrem de nerăbdător să joace pe „Oblemenco”, în fața unui stadion plin, și să simtă astfel pe viu atmosfera creată la meciurile echipei cu care tocmai a semnat. „Salutare leilor! Sunt foarte fericit și mândru să mă alătur acestui club extraordinar. Am auzit multe lucruri despre voi, ce atmosferă pasionantă și incredibilă creați. Abia aștept să ne vedem în aceste culori.

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Am venit aici cu ambiții mari, să ajut echipa, să câștigăm trofee, să ofer pase de gol și să înscriu. Vă voi aștepta pe stadionul Ion Oblemenco. Voi face totul: o să muncesc, o să joc cu toată determinarea până la final. Împreună, putem realiza, putem merge înainte. Veniți să ne susțineți. Ne vedem curând!”, a transmis fotbalistul.

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  • 750.000 euro este cota de piaţă a lui Tavares 
  • 6 goluri și 11 asisst-uri a livrat sezonul trecut 
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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