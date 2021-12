Herman Berkovits, medicul fostului premier israelian Benjamin Netanyahu, despre varianta Omicron: ”Cei vaccinaţi nu fac forme grave”

Într-un interviu acordat , Herman Berkovits, medicul fostului premier israelian Benjamin Netanyahu, a declarat că este optimist privind tratamentul împotriva noii tulpini Omicron.

“Nu sunt multe cazuri încă, dar se vor împrăştia (n.r cu noua tulpină Omicron). Se pare că e o formă mai gravă, pentru că are acele mutaţii.

Sunt 50 de mutaţii, dintre care 30 pe proteina Spike. Dar să nu uităm că este un virus de care am aflat de o săptămână abia, aşa că se fac cercetări”, a spus doctorul.

”Vaccinaţii se pot infecta, dar nu fac forme grave. Asta arată cât de importantă e vaccinarea”

“Ceea ce este optimist din punctul meu de vedere este că cei vaccinaţi nu fac forme grave. Vedeţi ce se întâmplă şi în Israel, cu cazurile găsite, dar şi cu cei sub izolare. Toţi se simt bine, şi toţi sunt vaccinaţi. Vaccinaţii se pot infecta, dar nu fac forme grave. Asta arată cât de importantă e vaccinarea”, a afrmat Herman Berkovits pentru sursa citată.

Doctorul Herman Berkovits (71 de ani) s-a născut la Târgu-Lăpuș (județul Maramureș) și a terminat Facultatea de Medicină din Cluj în 1971. Apoi, timp de patru ani, a fost medic în două sate din Maramureș și unul din Suceava. În 1975, Berkovits a părăsit România pentru a se stabili în Israel împreună cu familia.

Conform repatriot.ro, din Ierusalim, apoi, din 1981, a fost medic specialist în pediatrie la Spitalul Bikur Holim. Din 1985, medicul conduce propria clinică de medicină pediatrică și generală în orașul Ierusalim.

Berkovits a tratat la clinica lui din Israel mulți pacienți de origine română

”Am tratat foarte mulți pacienți de origine română, atât persoane publice, cât și muncitori aflați la lucru în Israel. O mare pondere a legăturilor mele o reprezintă comunitatea română din Israel, aceștia apreciindu-mă și oferindu-mi de trei ori titlul de onoare „Omul Anului“ – acordat de Centrul Cultural Romano-Israelian“, a declarat Herman Bercovits.

”Odată cu obținerea celui de-al doilea mandat de premier al Israelului de către Benjamin Netanyahu, în urma cu 8 ani, am fost desemnat oficial ca medic personal al Premierului Israelian. Faptul că un evreu-român este medicul personal al premierului israelian, într-o țară unde sunt foarte mulți medici excepționali, este o onoare pentru mine și pentru școala de medicină de la Cluj.

Pentru contribuția pe care am avut-o la întărirea relațiilor dintre cele două capitale, București și Ierusalim, mi s-a acordat «Cheia Bucureștiului» și «Cetățean de Onoare al Municipiului București». Datorită bunelor relații pe care le-am menținut în toate mediile am fost numit Consul Onorific al României în Israel și am fost profund emoționat de onoarea care mi s-a acordat”, a mărturisit renumitul medic pentru sursa citată.

Medicul Herman Berkovits a fost decorat de președintele Klaus Iohannis

Drept urmare, Herman Berkovits a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Pentru Merit în grad de ofițer, pentru contribuția personală la susținerea și promovarea relațiilor dintre Statul Israel și România.

s-a implicat și în ajutorarea victimelor teribilului incendiu de la Colectiv, din octombrie 2015.

”Am reușit ca o firmă care produce o cremă excepțională pentru îndepărtarea țesuturilor afectate grav, să doneze acest medicament în valoare de 150.000 euro. În plus, firma a trimis și doi medici specialiști în România pentru a ajuta victimele“, a declarat medicul pentru repatriot.ro.