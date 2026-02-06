Sport

Ce se întâmplă cu Dorinel Munteanu? Hermannstadt, anunț oficial după o singură victorie în 6 meciuri

FC Hermannstadt i-a decis viitorul lui Dorinel Munteanu. „Neamțul” a obținut o singură victorie în cele 6 meciuri în care s-a aflat pe banca sibienilor.
Iulian Stoica
06.02.2026 | 15:17
FC Hermannstadt i-a decis viitorul lui Dorinel Munteanu. Sursă foto: sportpictures
Dorinel Munteanu a fost instalat pe banca tehnică a lui FC Hermannstadt în decembrie 2025. Sibienii rămăseseră fără antrenor după ce Marius Măldărășanu a decis să plece după patru ani și jumătate. Viitorul „Neamțului” a fost deja stabilit de către conducerea clubului.

Hermannstadt i-a decis viitorul lui Dorinel Munteanu

FC Hermannstadt a suferit serios la capitolul rezultate în acest sezon. După ce în stagiunea precedentă a ratat în ultima etapă accederea în play-off, situația a fost mult mai dificilă în prima jumătate a actualului campionat.

Cum rezultatele au întârziat să apară, Marius Măldărășanu și-a dat demisia, iar în locul său a fost instalat Dorinel Munteanu. Nici în mandatul „Neamțului” norocul nu a fost de partea sibienilor, astfel că oficialii FC Hermannstadt au luat o decizie în privința viitorului tehnicianului.

Claudiu Rotar a precizat că nu se pune problema ca Dorinel Munteanu să părăsească echipa. Deși antrenorul are o singură victorie în șase meciuri, conducerea clubului are în continuare încredere că obiectivul evitării retrogradării poate fi îndeplinit.

„(n.r. Dorinel Munteanu?) Va rămâne până la finalul sezonului, indiferent de ce se întâmplă. Are contract un an și jumătate, nu se pune problema. Suntem la retrogradare de când am început campionatul”, a declarat Claudiu Rotar, conform DigiSport.

Probleme serioase pentru FC Hermannstadt în SuperLiga

În ciuda faptului că Dorinel Munteanu are la dispoziție un lot cu jucători importanți la nivelul primei ligi, rezultatele au întârziat să apară. FC Hermannstadt se află pe locul 17 după 25 de etape și este matematic în play-out-ul SuperLigii.

Sibienii s-au întărit pe finalul acestei perioade de mercato și speră că emoțiile retrogradării vor dispărea după cele 9 etape din play-out. Mai exact, FC Hermannstadt l-a împrumutat pe Dennis Politic de la FCSB până la finalul sezonului, iar conducerea clubului forțează și aducerea lui Lukas Zima.

  • o victorie, două egaluri și trei înfrângeri a adunat Dorinel Munteanu pe banca sibienilor
  • 17 puncte a acumulat FC Hermannstadt în 25 de etape
