Hermannstadt – FC Voluntari LIVE VIDEO. Baraj de foc pentru menținerea în SuperLiga și statistici OPTA

ADVERTISEMENT

Barajele de promovare/retrogradare SuperLiga sunt aici. Sezonul s-a încheiat, însă există încă două probe de „foc” pentru echipele implicate în aceste baraje. Emoțiile sunt de ambele părți, însă totul se va decide pe teren, în dublă manșă. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile despre meciul tur dintre Hermannstadt și FC Voluntari.

Hermannstadt – FC Voluntari LIVE în barajul pentru SuperLiga

Play-offs 1/2 Hermannstadt 2026-05-24T14:30:00Z FC Voluntari

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

ADVERTISEMENT

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

Statisticile nu sunt disponibile.

Clasamentul nu este disponibil.

FC Hermannstadt și FC Voluntari se întâlnesc în barajul de promovare/retrogradare din SuperLiga. Primul meci se va disputa la Sibiu, iar elevii lui Dorinel Munteanu speră că vor continua în primul eșalon și în sezonul ce urmează. De cealaltă parte, ilfovenii vor să revină pe prima scenă fotbalistică după doi ani în Liga 2.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV barajul Hermannstadt – FC Voluntari , prima manșă

Sezonul din Liga 2, dar și din SuperLiga, s-au încheiat. Eșalonul secund a trimis deja două echipe direct în prima ligă, Corvinul și Sepsi. Formații precum Metaloglobus și Unirea Slobozia au retrogradat din SuperLiga. Acum, după rezultatele din ultima etapă a play-out-ului din prima ligă, Farul și Hermannstadt sunt nevoite să joace barajul de menținere. Sibienii joacă contra celor de la FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

La fel ca meciurile din timpul sezonului, și cele din barajele de menținere/promovare în SuperLiga vor fi televizate pe canalele DigiSport 1 și Prima Sport 1. Partidele pot fi urmărite, de asemenea, pe FANATIK.ro în format LIVE VIDEO. Totodată, toate statisticile și datele de pe stadionul din Sibiu vă vor fi oferite de OPTA.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează Hermannstadt – FC Voluntari

CCA a decis ca manșa tur a barajului Hermannstadt – FC Voluntari să fie arbitrată de Horațiu Feșnic. El va fi ajutat de asistenții Alexandru Cerei și Cristian Daniel Ilinca. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Bogdan Dumitrache. Rezerva va fi George Găman, iar rolul de observator îi revine lui Zoltan Szekely.

Echipe probabile Hermannstadt – FC Voluntari

Meciul, chiar dacă este în manșa tur, are o însemnătate mare. Ambele echipe vor încerca să își rezolve socotelile încă de acum. Iată cum ar putea arăta cele două formule de start:

ADVERTISEMENT

Hermannstadt : Lazar – Căpușă, Chorbadzhiyski, Stoica, Ciubotaru – Balaure, Zargary, Albu, Neguț – Chițu, Buș.

FC Voluntari : Chioveanu – Tolea, Onișa, R. Crișan, I. Gheorghe – Cvek, Petculescu – Schieb, D. Andrei, Babic – M. Roman.

Absenți la Hermannstadt

Dorinel Munteanu a vorbit pe larg despre fotbaliștii disponibili pentru partida de baraj contra FC Voluntari. Doar .

Cine nu joacă la FC Voluntari

. Jucătorul a suferit o accidentare gravă în partida cu FC Bihor, din etapa a 7-a a play-off-ului din Liga 2, moment în care mai multe mașini de urgență au pătruns pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

Când se joacă returul Hermannstadt – FC Voluntari

Dacă turul este găzduit de sibieni, returul se va juca pe stadionul „Anghel Iordănescu”. Astfel, confruntarea decisivă dintre cele două va avea loc luni, 1 iunie, de la ora 20:30, pe terenul celor de la FC Voluntari.

Pe ce loc a terminat Hermannstadt sezonul 2025 – 2025

FC Hermannstadt a avut o parte de un play-out interzis cardiacilor. Formația din Sibiu s-a salvat de la retrogradarea directă în ultima etapă, după 2-0 în fața FCSB. Totodată, elevii lui Dorinel Munteanu au profitat și de problemele de la Unirea Slobozia. La finalul sezonului, Hermannstadt s-a aflat pe locul 14, cu 25 de puncte.

Pe ce loc a încheiat FC Voluntari în liga a doua

FC Voluntari a făcut un sezon regular bun spre foarte bun în Liga 2, calificându-se în play-off. Rezultatele ulterioare au fost formidabile, în top 6 înregistrând 8 victorii, o remiză și o înfrângere. Ilfovenii au terminat, în ciuda parcursului, pe trei, cu 64 de puncte, la egalitate cu Sepsi, însă covăsnenii au profitat de poziția superioară cu care au intrat în play-off.