Hermannstadt promite infern pentru Rapid în semifinalele Cupei României Betano: „Jucăm pe o primă specială. Putem să-i batem din nou”. Exclusiv

Hermannstadt visează la a doua calificare din istorie în finala Cupei României Betano. Claudiu Rotar, finanțatorul clubului sibian, a vorbit pentru FANATIK despre miza partidei cu Rapid și a explicat că jucătorii vor avea o motivație suplimentară pentru jocul de miercuri.

Claudiu Rotar, motivat înaintea semifinalei din Cupa României Betano: „Știu că putem bate Rapidul”

Hermannstadt – Rapid este una dintre semifinalele Cupei României Betano, iar partida este una cu o miză uriașă pentru ambele formații. , în timp ce sibienii speră și ei să ducă la bun sfârșit acest sezon, care poate aduce un trofeu important în vitrina clubului.

Claudiu Rotar a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre importanța acestei competiții pentru clubul Hermannstadt și a transmis că jucătorii vor avea o primă specială pentru meciul care va avea loc miercuri.

Finanțatorul crede că Rapid poate fi eliminată din competiție și se bazează pe parcursul excelent al grupării sibiene pe teren propriu, acolo unde au fost învinse Universitatea Cluj și FCSB.

„Știu că putem bate Rapidul și să ajungem pentru a doua oară în ultimii șapte ani în finala Cupei României, după ce în 2018 am pierdut ultimul act în fața Craiovei lui Rotaru! Jucăm pe o primă specială, sper ca băieții să dea totul în teren.

În campionat am bătut acasă Rapidul, U Cluj, FCSB, am remizat cu Craiova, ne plac meciurile tari pe terenul nostru! Noi am pierdut puncte cu echipele mici, ăsta e adevărul”.

Claudiu Rotar: „Suntem un club care crește jucători pentru a vinde”

„Cupa ar fi un trofeu extraordinar pentru noi, dar vrem ca și în campionat să terminăm în play-out peste Farul și Petrolul, pentru că astfel am încasa din partea FRF aproape 700.000 de euro conform regulii 5 plus 6!

Suntem un club care crește jucători pentru a vinde, nu ascundem asta, din acest motiv și avem foarte mulți jucători români în lot”, a adăugat Claudiu Rotar, finanțatorul celor de la Hermannstadt, în exclusivitate pentru FANATIK.

Bilanțul duelurilor directe dintre Hermannstadt și Rapid