Hermannstadt transferă de la FCSB. Gigi Becali a trimis un tânăr de perspectivă în Liga 2

Alexandru Pantea, fundașul lateral căruia Gigi Becali îi prevede un viitor strălucit în tricoul roș-albastru, va evolua sub formă de împrumut la Hermannstadt Sibiu. Patronul FCSB-ului a luat această decizie din dorința de a-i oferi tânărului de 17 ani ocazia să capete experiență în eșalonul secund.

Produs al Academiei roș-albaștrilor, acesta se poate lăuda cu și 21 de minute bifate într-un meci din preliminariile Europa League. În plus, este cotat, conform site-urilor de specialitate, la 150.000 de euro.

Din aceleași considerente, roș-albaștrii i-au mai cedat în Liga 2 pe fundașul Ștefan Cană (20 de ani), atacantul Andrei Istrate (19 ani) – ambii la Poli Iași, precum și pe mijlocașul Robert Ion (20 de ani), la FC Voluntari.

FCSB l-a împrumutat pe Alexandru Pantea la Hermannstadt

„Alexandru Pantea este un fundaș lateral în vârstă de 17 ani, care a venit la A.F.C.Hermannstadt sub formă de împrumut de la F.C.S.B. Acesta evoluează pe partea stângă a terenului, dar are un joc la fel de bun pe ambele picioare și poate acoperi astfel și partea dreaptă a defensivei.

Alex a evoluat până acum la F.C.S.B., unde a bifat 11 prezențe în ultimele două sezoane, inclusiv 21 de minute într-un meci din preliminariile Europa League.

Tânărul fundaș este internațional România U19 și este cotat la suma de 150.000 de euro pe site-urile de specialitate.

Alexandru Pantea s-a alăturat astăzi lotului FCH, aflat în cantonament în Slovenia, și a intrat astfel în programul de pregătire pus la punct de antrenorul principal Marius Măldărășanu & staff-ul său”, au anunțat sibienii, printr-un comunicat transmis cu puțin timp în urmă.

Gigi Becali, cuvinte de laudă la adresa tânărului fundaș: „E geniu”

În vara anului trecut, imediat după , Gigi Becali s-a declarat impresionat de calitățile lui Alexandru Pantea și chiar l-a comparat fără ezitare cu Mirel Rădoi.

„Există un gen de fotbalist aparte. Sunt genii unii. Eu am experiență în fotbal și am văzut că există fotbaliști genii. Ăștia sunt jucători care pot juca la echipa mare la 16-17 ani, poate doar Mirel Rădoi a mai fost așa.

Al doilea e Pantea. Am investit foarte mulți bani la echipă și am avut posibilitatea pentru că acolo am avut case pentru muncitor care pot găzdui cam 1.500 de oameni.

Asta m-a ajutat foarte mult pentru că noi îi ținem pe jucători internați. Nepotul meu s-a ocupat de asta. Când am intrat în pușcărie am făcut foarte mulți bani”, spunea patronul roș-albaștrilor la acea vreme.