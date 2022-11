Herve Renard, discurs fabulos în pauza meciului Argentina – Arabia Saudită 1-2: ”Scoateți-vă telefoanele și faceți o poză cu Messi, dacă la asta vă stă gândul…”. Video

Asiaticii au reușit din istoria turneelor finale mondiale, iar ”pumele” nu mai au voie să facă niciun pas greșit dacă vor să ajungă în optimi.

Discursul memorabil ținut de Herve Renard în pauza partidei Argentina – Arabia Saudită 1-2

”Remontada” de poveste din întâlnirea Argentina – Arabia Saudită 1-2, din prima etapă a Grupei C de la Cupa Mondială, a fost posibilă doar după discursul fenomenal pe care selecționerul Herve Renard l-a avut în pauză.

Tehnicianul francez a mizat foarte mult pe latura orgoliului atunci când le-a vorbit jucătorilor saudiți și s-a folosit de numele uriaș al lui Lionel Messi pentru a-i face să creadă că pot întoarce rezultatul defavorabil înregistrat după prima repriză.

”Ce facem? Presiunea înseamnă să urci în ofensivă. Messi are mingea la mijlocul terenului și voi vă uitați la el! Scoateți-vă telefoanele și faceți o poză cu el, dacă la asta vă stă gândul…. Cei din față, în apărare, trebuie să preseze.

Nu simțiți nimic? Nu credeți că sunteți capabil să întoarceți rezultatul? Haideți, băieți, asta înseamnă Campionatul Mondial! Trebuie să dați totul. În primul rând, a durat doar câteva minute ca să primim gol. Se întâmplă în fotbal, este vina noastră”, a fost mesajul lui Renard pentru jucătorii săi.

Discursul francezului s-a încheiat în forță

În final, a ridicat tonul foarte mult și le-a transmis elevilor săi că au talentul necesar pentru a întoarce rezultatul și astfel să intre în istoria Cupei Mondiale cu una dintre cele mai mari performanțe.

”Am împins, am împins, am avut câteva ocazii, dar nu a fost suficient. Nu am avut destulă intensitate. Mai mult! Mai mult! Talentul vostru va face diferența! Rămâneți calmi, mai avem 45 de minute! Fiți concentrați, haideți!”, și-a încheiat antrenorul francez discursul de la pauză, care a fost urmat de aplauze furtunoase ale jucătorilor.

Entretiempo de Argentina – Arabia Saudita. Charla del seleccionador saudí Hervé Renard con sus jugadores. “Quieren sacarse una foto con Messi? No. Tienen que marcarlo y presionarlo” — VarskySports (@VarskySports)

Mijlocașul saudit Abdulellah Al-Malki a declarat imediat după victoria istorică în fața Argentinei că mesajul transmis de Herve Renard la pauză a fost unul care i-a motivat extrem de tare pe jucători.

”Avem un antrenor nebun. Ne-a motivat la pauză, ne-a spus lucruri care ne-au făcut să vrem să mâncăm iarba. Înainte de meci, la discursul premergător meciului, jur că plângeam. Ne-a motivat atât de tare încât nu mai puteam aștepta ca meciul să înceapă”, a spus Al-Malki.