Hidrocentralele construite în arii protejate, blocate de CCR. Curtea Constituțională a admis sesizarea USR la proiectul de lege

Curtea Constituţională a admis sesizarea USR pe legea prin care PSD, PNL, UDMR şi AUR s-au declarat de acord cu construirea de hidrocentrale mici în ariile protejate.

Micro-hidrocentralele de pe Jiu rămân neterminate

USR a sesizat Curtea Constituţională încă din data de 23 martie, cu privire la acest , acuzând, printre altele, că majoritatea parlamentară “apără interesele băieţilor deştepţi din energie şi îi scapă de răspundere penală pe cei care au cheltuit circa 300 milioane de euro în proiecte ilegale”.

ADVERTISEMENT

În total, parlamentarii USR au invocat 11 excepții de neconstituționalitate, acuzând între altele faptul că se încalcă obligaţiile şi responsabilităţile României faţă de Uniunea Europeană, dar și faptul că se încalcă dreptul la un mediu sănătos.

“Este vorba de distrugerea iremediabilă a unor arii protejate pentru un beneficiu economic infim. E ca şi cum ţi-ai tăia o mână şi ai arunca-o din balon ca să mai scapi de balast.

ADVERTISEMENT

Băgăm râul Jiu în conducte, distrugând un întreg ecosistem, pentru a creşte producţia de energie cu 0,4%. Distrugem ariile naturale protejate pentru un câştig iluzoriu“, acuza la vremea respectivă deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al justiției.

În lumina deciziei de miercuri a Curții Constituționale, rămâne suspendată continuarea lucrărilor de punere în funcțiune a celor . Construcția ambelor a început în anii 2000, dar în 2017 lucrările s-au oprit brusc, deși erau aproape de finalizare.

ADVERTISEMENT

Motivul de la acea vreme era tocmai că zona Defileul Jiului fusese declarată între timp arie naturală protejată, iar în baza acestui nou statut organizaţiile de mediu au contestat autorizaţiile şi au avut câştig de cauză. Dan Trifu, președintele Federației Coaliția Natura2000 argumenta că are un raport primit de la Apele Române în care se arată că timp de șapte luni pe an Jiul nu are debitul necesar să asigure funcţionarea celor două micro-hidrocentrale.

De asemenea, World Wildelife Foundation (WWF) avertizează că microhidrocentralele afectează semnificativ ecosistemele râurilor şi produc distrugeri ireversibile, considerând că fragmentează habitatele în lungul cursurilor de apă și împiedică refacerea populațiilor de pești în aval de captări.

ADVERTISEMENT

Proiectul prin care se dădea undă verde construcției de micro-hidrocentrale în ariile protejate a fost susținut în parlament de partidele din coaliția de guvernare, PSD, PNL și UDMR, dar a beneficiat și de sprijinul AUR.