Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Ce schimbări îi așteaptă pe consumatori în luna august

Hidroelectrica, anunț important pentru toți clienții săi. Compania a pregătit unele schimbări pentru luna august, schimbări ce îi vor afecta pe toți consumatorii. Despre ce este vorba.

Hidroelectrica anunță schimbări în luna august

Hidroelectrica a făcut un anunț pentru toți clienții. Vineri, compania a comunicat că perioada lucrărilor de mentenanță la aplicația iHidro se prelungește cu o zi față de termenul inițial. Astfel, în continuare, aplicația nu este funcțională sau este funcțională parțial. Prelungirea lucrărilor de mentenanță schimbă perioada de transmitere a indexului pe luna august.

„Vă informăm că lucrările de mentenanță pentru optimizarea sistemelor noastre continuă și în cursul zilei de 22 august 2025. În acest timp, aplicația nu va fi disponibilă, iar în cazurile rare în care logarea va reuși, funcționalitățile vor fi limitate.”, au transmis reprezentanții companiei, pe .

Care este noua perioadă de transmitere a indexului la Hidroelectrica

Din cauză că lucrările au fost prelungite cu o zi, pe luna august este și ea modificată. Astfel, în loc de intervalul obișnuit de 22-26 ale lunii, clienții Hidroelectrica vor putea transmite indexul în perioada 22-27 august. Este important de reținut că perioada de transmitere a indexului se prelungește cu o singură zi doar în luna august.

În conținuare, clienții Hidroelectrica au la dispoziție mai multe modalități prin care pot transmite indexul. Una dintre ele este Portalul Client Hidroelectrica, disponibil în perioada 22-27 august, dar și apelarea numărului gratuit 0800800359, modalitate disponibilă și ea tot în intervalul 22-27 august. În perioada 23-27 august, clienții Hidroelectrica pot transmite indexul prin intermediul aplicației iHidro sau accesând https://ihidro.ro/Portal.

Hidroelectrica, subiectul unei escrocherii

Recent, Compania i-a avertizat pe clienții săi cu privire la o nouă escrocherie apărută în mediul online. O singură clipă de neatenție i-ar fi putut lăsa pe români fără niciun ban în cont. Reprezentanții companiei i-au sfătuit pe clienți să fie foarte atenți și să nu dea crezarea imaginilor de tip „deep fake” apărute pe internet.

În urmă cu câteva săptămâni, un videoclip îl prezenta pe directorul companiei, care promova tranzacționarea acțiunilor societății. Videoclipul a ajuns în vizorul reprezentanților Hidroelectrica, care i-au rugat pe români să nu își ofere datele personale, deoarece filmarea respectivă este, de fapt, o escrocherie.