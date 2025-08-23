Hidroelectrica, anunț pentru clienții săi. Ce spune furnizorul despre majorarea prețului la energie

Hidroelectrica, anunț important pentru toți clienții săi. În contextul majorărilor din ultima perioadă, compania a făcut anumite precizări, menite să clarifice orice dubiu al consumatorilor. Ce trebuie să știe românii despre prețul de furnizare a energiei electrice.

Ce spune Hidroelectrica despre majorarea prețului la energie

În perioada 1 aprilie 2022 – 30 iunie 2025, prețul la energia electrică a fost plafonat. În intervalul menționat, românii au beneficiat de un preț maxim plafonat cuprins între 0.68 – 1.3 lei/kWh. Acum, după expirarea plafonării, mulți români s-au trezit și cu facturi duble, furnizorii majorând deja prețurile. Ei bine, nu este și cazul Hidroelectrica.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, 23 august 2025, de furnizare a energiei electrice. Clarificările au venit în contextul în care au început să circule informații false care stipulau că Hidroelectrica va majora prețurile. În continuare, prețurile oferite clienților se situează între 1.06 – 1.14 lei/kWh, cu tot cu cota de TVA de 21% inclusă.

„Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a intenţionat şi nici nu ia în considerare vreo majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Compania îşi menţine angajamentul de a avea o ofertă corectă şi competitivă pentru clienţii săi şi reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a preţurilor pentru contractele existente.”, a anunțat compania, pe .

Hidroelectrica îi sfătuiește pe consumatori să verifice doar sursele autorizate pentru a afla toate noutățile legate de tarife. Compania va comunica astfel de schimbări pe site-ul oficial și prin intermediul comunicatelor oficiale. Odată clarificat aspectul că nu va fi majorat tariful de furnizare a energiei electrice, Hidroelectrica afirmă că își menține poziția de cel mai competitiv furnizor de energie de pe piată.

Hidroelectrica a modificat perioada de transmitere a indexului

În luna august, Hidroelectrica a desfășurat lucrări de mentenanță pentru aplicația iHidro. Aceste lucrări au durat mai mult decât a fost preconizat, iar termenul finalizării lor a fost prelungit cu o zi. Astfel, în loc ca aplicația să fie funcțională pe 22 august, aceasta a devenit funcțională pe 23 august. În urma acestei situații neprevăzute, în luna august.

Până acum, clienții Hidroelectrica transmiteau indexul în intervalul de 22-26 ale lunii. În luna august, acest interval s-a prelungit, astfel că toți consumatorii vor putea transmite indexul între 22-27 august. Această modificare se aplică doar lunii august, ca urmare lucrărilor de mentenanță finalizate cu o zi mai târziu decât termenul inițial.