Hidroelectrica trage un semnal de alarmă: tot mai multe escrocherii în numele companiei. Cum să te ferești de ele

Compania Hidroelectrica atrage atenția asupra unei escrocherii care circulă în mediul online și care îi poate lăsa pe oameni fără bani în cont. Imaginea directorului general a fost folosită de hackeri.

Escrocherie în numele companiei Hidroelectrica

Hidroelectrica trage un semnal de alarmă. Reprezentanții companiei roagă cetățenii să fie atenți pentru a nu cădea în plasa escrocilor. Tot ei anunță că au apărut în mediul online mai multe

În centrul acestora se află chiar directorul general al companiei, care pare că promovează tranzacționarea acțiunilor societății. Astfel, Hidroelectrica anunță că oamenii nu ar trebui să ofere date personale.

De asemenea, reprezentanții firmei anunță că nu trebuie oferite nici informațiile bancare pe diferitele platforme care promit câștiguri false. În același timp, ei spun că trebuie raportate conținuturile false publicate în mediul online.

„Nu vă lăsați înșelați de „citate” asociate cu diverse nume celebre. Vă transmitem că acestea nu sunt reale. Toate informațiile referitoare la oportunități financiare sunt comunicate doar prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul BVB și/sau a platformelor reglementate”, a mai transmis Hidroelectrica.

Hackerii s-au folosit și de ANAF pentru a păcăli oamenii

De-a lungul timpului, escorcii s-au folosit de diferite instituții pentru a păcăli oamenii și pentru a le lua banii. Astfel, ”.

Asta înseamnă că escorcii își falsifică ID-ul de apelant, ca să pară că numărul de telefon care vă apelează este unul credibil, ce aparține de o instituție. De aici, ei doresc să vă câștige încrederea, ca mai departe, în timpul convorbirii telefonice, ei să vă ceară date bancare sau personale, invocând un motiv.

„ANAF atenționează asupra unei noi campanii frauduloase, prin care contribuabilii sunt contactați telefonic sau prin mesaje de pretinși angajați ANAF, fiindu-le solicitate date bancare sau personale.

Situația reprezintă o tentativă de fraudă financiară, în care atacatorii încearcă să impersoneze diverse instituții. Atacatorii folosesc tehnici de phone spoofing*, prin care numărul de telefon afișat pe ecranul persoanei vătămate pare a fi al Direcției generale antifraudă fiscală.

Recomandăm să evitați accesarea de link-uri sau atașamente din e-mail-uri sau mesaje a căror sursă nu poate fi atestată/certificată ca fiind legitimă, precum și efectuarea unor plăți către entități a căror identitate nu poate fi verificată. De asemenea, nu furnizați date personale/bancare telefonic înainte de a verifica autenticitatea identității solicitantului prin intermediul canalelor de comunicare oficiale ale ANAF”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.