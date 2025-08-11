News

Hidroelectrica trage un semnal de alarmă: tot mai multe escrocherii în numele companiei. Cum să te ferești de ele

Compania Hidroelectrica face avertizări cu privire la imaginile de tip „deepfake” apărute în mediul online. Înșelătoria care te poate lăsa fără niciun ban în cont
Codrina Menţel
11.08.2025 | 23:33
Hidroelectrica trage un semnal de alarma tot mai multe escrocherii in numele companiei Cum sa te feresti de ele
Escrocherie în numele Hidroelectrica. Compania trage un semnal de alarmă. Foto: Facebook/ colaj Fanatik

Compania Hidroelectrica atrage atenția asupra unei escrocherii care circulă în mediul online și care îi poate lăsa pe oameni fără bani în cont. Imaginea directorului general a fost folosită de hackeri.

ADVERTISEMENT

Escrocherie în numele companiei Hidroelectrica

Hidroelectrica trage un semnal de alarmă. Reprezentanții companiei roagă cetățenii să fie atenți pentru a nu cădea în plasa escrocilor. Tot ei anunță că au apărut în mediul online mai multe imagini contrafăcute de tip „deepfake”.

În centrul acestora se află chiar directorul general al companiei, care pare că promovează tranzacționarea acțiunilor societății. Astfel, Hidroelectrica anunță că oamenii nu ar trebui să ofere date personale.

ADVERTISEMENT

De asemenea, reprezentanții firmei anunță că nu trebuie oferite nici informațiile bancare pe diferitele platforme care promit câștiguri false. În același timp, ei spun că trebuie raportate conținuturile false publicate în mediul online.

„Nu vă lăsați înșelați de „citate” asociate cu diverse nume celebre. Vă transmitem că acestea nu sunt reale. Toate informațiile referitoare la oportunități financiare sunt comunicate doar prin canale oficiale, în mod public, prin intermediul BVB și/sau a platformelor reglementate”, a mai transmis Hidroelectrica.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Hackerii s-au folosit și de ANAF pentru a păcăli oamenii

De-a lungul timpului, escorcii s-au folosit de diferite instituții pentru a păcăli oamenii și pentru a le lua banii. Astfel, reprezentanții ANAF au vorbit despre un fenomen de „phone spoofing”.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea...
Digisport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea gol în Portugalia!

Asta înseamnă că escorcii își falsifică ID-ul de apelant, ca să pară că numărul de telefon care vă apelează este unul credibil, ce aparține de o instituție. De aici, ei doresc să vă câștige încrederea, ca mai departe, în timpul convorbirii telefonice, ei să vă ceară date bancare sau personale, invocând un motiv.

ADVERTISEMENT

„ANAF atenționează asupra unei noi campanii frauduloase, prin care contribuabilii sunt contactați telefonic sau prin mesaje de pretinși angajați ANAF, fiindu-le solicitate date bancare sau personale.

Situația reprezintă o tentativă de fraudă financiară, în care atacatorii încearcă să impersoneze diverse instituții. Atacatorii folosesc tehnici de phone spoofing*, prin care numărul de telefon afișat pe ecranul persoanei vătămate pare a fi al Direcției generale antifraudă fiscală.

Recomandăm să evitați accesarea de link-uri sau atașamente din e-mail-uri sau mesaje a căror sursă nu poate fi atestată/certificată ca fiind legitimă, precum și efectuarea unor plăți către entități a căror identitate nu poate fi verificată. De asemenea, nu furnizați date personale/bancare telefonic înainte de a verifica autenticitatea identității solicitantului prin intermediul canalelor de comunicare oficiale ale ANAF”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.

Bătaie ca-n Vestul Sălbatic, în mijlocul unei străzi din Vaslui. Peste 20 de...
Fanatik
Bătaie ca-n Vestul Sălbatic, în mijlocul unei străzi din Vaslui. Peste 20 de tineri, înarmați cu bâte, s-au luat la ceartă. Video
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat...
Fanatik
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
Fotbalistul beat și drogat a lovit mortal un pieton! Accident macabru pe Șoseaua...
Fanatik
Fotbalistul beat și drogat a lovit mortal un pieton! Accident macabru pe Șoseaua Mangaliei. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!