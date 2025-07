Hilde, iubita lui Dragoș Anastasiu, conflict cu Mircea Badea pe tema războiului anticorupție: „Doamnă, puteți să fiți atentă?”

Hilde Brandl, iubita lui Dragoș Anastasiu, este subiect de discuție în spațiul public din mai multe motive, în special după demisia vicepremierului din funcția avută în Guvern, după ce s-a aflat că a dat șpagă timp de opt ani la ANAF pentru ”supraviețuirea” afacerii sale.

Hilde, iubita lui Dragoș Anastasiu, duel verbal cu Mircea Badea

Partenera de viață a lui Dragoș Anastasiu a fost, acum mai mulți ani, una din figurile ”preferate” ale televiziunilor de știri de la noi, o prezență în talk-show-urile politice care a stârnit numeroase dispute. Printre cei cu care s-a contrat în direct se numără realizatorul „În gura presei” Mircea Badea, dar și o serie de alți politicienii cu care liberalii se certau pe vremea când nu coabitau, în special de la PSD.

Hildegard Brandl a defilat la posturile tv de la noi făcând campanie pentru PNL, fiind, în același timp, o susținătoare ferventă a fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Fosta vedetă liberală, prezentă acum în spațiul public pentru legătura amoroasă cu Dragoș Anastasiu, s-a remarcat prin opiniile sale vehemente, extrem de vocală mai ales cu privire la OUG 14 a lui Dragnea și la dezincriminarea abuzului în serviciu.

Hildegard Brandl, pe vremea când îi înfiera cu mânie proletară pe șpăgari și cei care făceau abuz în serviciu

Acum opt ani, privind definiția dată infracțiunii de abuz în serviciu, pornind de la cazul unui fost secretar general al Consiliului Județean Hunedoara. Bărbatul fusese condamnat la închisoare pentru abuz în serviciu, dar a contestat pedeapsa invocând o hotărâre a Curții Constituționale din luna iunie 2016 cu referire la reglementarea articolului din Codul Penal a acestei infracțiuni. La acea vreme, fosta șefă a DNA, a ieșit public și a spus că judecătorii CCR nu au dat o altă definiție abuzului, că nu au dezincriminat infracțiunea pe baza neconstituționalității, ci speța judecată la Curtea de Apel Alba a fost una izolată.

Întreaga nebunie din acele vremuri a stârnit multe proteste uriașe în stradă. În timp ce Hildegard, partenera lui Dragoș Anastasiu, milita pentru respectarea legii și pedepsirea infractorilor, iubitul ei, așa cum a reieșit azi, era unul din afaceriștii care mergea cu șpaga la Fisc pentru a nu avea probleme.

Mircea Badea a luat-o peste picior deseori pe iubita lui Anastasiu în talk-show-urile de la Antena 3: „Doamnă, puteți să fiți puțin atentă la emisiunea în care participați?”

Mircea Badea a contestat poziția lui Hildegard, la un moment dat fiind extrem de depășit de posibilitatea de a ajunge la un numitor comun cu liberala. „Abuzul în serviciu va fi modificat, pentru că trebuie. Actuala definiție este una proastă. Vă dați seama că fără intervenție Curții din vara trecută, cetățeanul ăsta despre care vorbim de la Alba făcea pârnaie trei ani? Realizăm asta?”, notifica Mircea Badea.

„Domnule Badea, trebuie să vă întrerup, este o dezinformare. Nu are legătură cu asta. Abuzul în serviciu nu este dezincriminat”, i-a răspuns Hildegard. Mircea Badea a luat-o, apoi, peste picior pe iubita lui Dragoș Anastasiu cu o replică specifică lui: „Iar eu cred că curge apa-n lift. Și copacul se taie de la rădăcină. Ce legătură are ce ați zis dumneavoastră cu ce am zis eu acum?”.

„Are foarte mare legătură, pentru că dumneavoastră reintroduceți ceva care este dezinformare. Nu trebuie dezinformat românul”, i-a zis Hildegard. „Doamnă, nu am spus nimic despre dezincriminare. Doamnă, puteți să fiți puțin atentă la emisiunea în care participați? Adică mi se pare o idee bună asta. Dacă participați, să fiți atentă”, a spus extrem de iritat Mircea Badea.

Iubita lui Dragoș Anastasiu a avut meciuri și cu Codrin Ștefănescu, un fost lider PSD de a cărui gură nu scăpa nimeni

Prezența iubitei lui Anastasiu nu a provocat valuri doar în studiourile de la Antena 3. Peste tot pe unde nimerea de cineva care nu era de acord cu ea apăreau scântei. Hildegard s-a contrat ca la bâlci cu , unul din cei mai cunoscuți apărători ai lui Liviu Dragnea și contestatari ai lui Klaus Iohannis.

Într-o dezbatere privind organizarea sărbătoririi Zilei Naționale a României, Codrin Ștefănescu i-a spus iubitei lui Dragoș Anastasiu că aberează. Codrin Ștefănescu s-a plâns, în emisiunea de la B1 TV, că președintele României nu a invitat-o pe primărița de atunci a Capitalei, Gabriela Firea, la parada de 1 Decembrie (se întâmpla tot acum opt ani). La un moment dat, în timp ce Hilde îi explica lui Codrin că Iohannis era un președinte care a ridicat foarte mult ștacheta moralității în spațiul public, moderatorul, Silviu Mănăstire, i s-a adresat, din greșeală, liberalei, „doamna Ștefănescu”, iar Codrin a reacționat imediat spunând că nu ar vrea ca iubita lui Anastasiu să-i poarte nici în glumă numele. „Doamna Ștefănescu? Doamne ferește să am așa un ghinion!”, a intervenit Codrin.

Interesul pentru Hildegard Brandl nu a apărut întâmplător acum. Fosta luptătoare pentru convingerile liberale și susținătoare a lui Klaus Iohannis era destul de bine racordată la contractele pe banii publici. Modul în care și-a apărat partidul, intrând de multe ori în scandaluri la televizor cu alte persoane de prin platourile tv a meritat, căci, așa cum s-a aflat după scandalul șpăgilor lui Anastasiu, Hildegard era ”preferata” multor județene galbene când venea vorba proiecte arhitecturale.

De ce era atât de vehementă liberala Hildegard în emisiunile politice. Și-a umplut pușculița în fiefurile PNL. Câți bani a luat de la Primăria Oradea, când edil era Ilie Bolojan

UNITH2B SRL, compania deținută în proporție de 75% de Hilde Helene Brandl, partenera a încasat aproape trei milioane de euro de la statul român, în doar câțiva ani. Cu doar 12 angajați pe statul de plată, firma și-a făcut loc acolo unde primăriile conduse de liberali au fost extrem de generoase.

Firma lui Hilde a bifat 31 de achiziții directe, care au adus 6 milioane de lei în conturile companiei. SRL-ul partenerei lui Anastasiu a prins și contracte prin licitație publică, nu doar prin atribuire directă, cinci la număr, din care a luat 13,7 milioane de lei. Printre localitățile unde Hildegard a făcut bani se numără orașul condus de Ilie Bolojan, până la preluarea instituției de către Florin Birta. În anii 2018 și 2019 s-au încheiat contracte de 240.000 de lei, respectiv 134.000.

Printre fiefurile galbene unde Hilde a făcut mici averi enumerăm Sibiul (oraș din care a venit la Cotroceni Klaus Iohannis, cel pe care iubita lui Anastasiu l-a apărut cu o vehemență rară), Hunedoara, Bistrița, Deva, Beclean, Ghiroda și Tășnad.