Sport

Hindrich, distrus de Dumitru Dragomir: “Gol de portar! Ce caută la națională?!”

Dumitru Dragomir l-a criticat pe Otto Hindrich după golul primit în meciul cu Suedia și consideră că fostul portar al CFR-ului a greșit decisiv la faza respectivă.
Tibi Cocora
07.10.2026 | 09:42
Hindrich distrus de Dumitru Dragomir Gol de portar Ce cauta la nationala
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir l-a criticat pe Otto Hindrich după golul primit în meciul cu Suedia. Foto: Colaj Fanatik.
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Otto Hindrich a fost criticat dur de Dumitru Dragomir după golul primit de România în partida cu Suedia, încheiată cu victoria la limită a nordicilor, scor 1-0. Fostul președinte al LPF consideră că portarul naționalei a greșit la reușita lui Gyokeres și susține că faza nu trebuia să se încheie cu mingea în poarta „tricolorilor”.

Dumitru Dragomir consideră că Hindrich a greșit la golul Suediei

Mitică Dragomir a analizat faza golului marcat de Suedia și a pus responsabilitatea în primul rând pe umerii lui Hindrich. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal consideră că portarul naționalei ar fi trebuit să iasă pe centrare și să prindă mingea fără nicio problemă:

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„Băiatul ăsta era rezervă la CFR Cluj, Hindrich și doar datorită vârstei a jucat titular. Îmi place, dar nu e de echipa națională. E moale, palid ca ceara. Te omoară competiția mare, așa cum s-a întâmplat și atunci, cu mingea aceea, când a scăpat-o“, a punctat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

Mitică Dragomir explică de ce Hindrich trebuia să intervină

Analiza lui Dragomir continuă cu faza concretă în care România a primit gol. Acesta consideră că Andrei Rațiu nu poate fi făcut responsabil pentru reușita adversarilor și insistă că Hindrich trebuia să intervină.

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„Doar Rațiu avea moral de competiție, în rest nimic. Poate și Tănase. Mi-a plăcut cum pasa Matei Ilie, pe fund. În rest…Ar trebui să-l ia pe Laurențiu Popescu de la Craiova, dar să-l pregătească înainte, să nu fie și el la fel. Eu zic că ăla, dacă intră în poartă, nu-l mai scoate nimeni. La ora asta el e cel mai bun. La gol nu are nicio treabă Rațiu, e gol de portar.

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Ce caută la națională? Mingea a făcut o secundă sau două până ajungea acolo, că n-a dat de la 4-5 metri, ci de la 35 de metri. Aia era minge de portar, o iei și gata. De asta și Coubiș a întârziat, se aștepta să iasă portarul acolo“, a mai spus Mitică Dragomir.

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Hindrich, distrus de Dumitru Dragomir: “Gol de portar!“

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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