Hipermarket Auchan, închis parțial de ANPC. Inspectorii au găsit tone de produse lăsate în soare sau expirate

Un hipermarket Auchan din București a fost închis parțial, după ce inspectorii ANPC au descoperit nereguli grave.

Hipermarket Auchan, închis parțial de ANPC. Inspectorii au găsit produse expirate și frigidere ruginite

Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) au demarat mai multe controale la nivel național și verifică modul în care sunt păstrate produsele în magazine, date fiind temperaturile ridicate din această perioadă.

În București, comisarii au luat măsura de a închide pentru moment raioanele de mâncare ale unui hipermarket Auchan și au propus suspendarea activității până la 6 luni.

Oficialii instituției de control spun că au găsit pe lângă băuturi depozitate în soare la temperaturi uriașe și alte nereguli, precum mâncare expirată, produse lăsate în soare sau mizerie, conform .

”Ținând cont de gravele deficiențe descoperite, care pun în pericol viața și sănătatea oamenilor, comisarii care au făcut control acolo au propus oprirea acestui magazin într-o perioadă de la 0 la 6 luni.

Vorbim despre chestiuni care pot pune în pericol viața oamenilor, referitor la produse depozitate la peste 40 de grade, dar și la probleme cu alimente și gătite necorespunzător. Sunt condiții neacceptate, chiar dacă unii operatori economici pun mai presus aspectul financiar”, anunță ANPC, conform .

Reacția celor de la Auchan

Reprezentanții lanțului de hipermarketuri Auchan au transmis că au realizat o igienizare suplimentară în cazul celorlalte raioane indicate de ANPC și au retras toate produsele care au făcut obiectul controlului.

Aceștia le promit clienților că, pe viitor, vor crește și mai mult gradul de vigilență și control în interiorul magazinelor.

”Ca urmare a controlului ANPC, câteva raioane au fost închise temporar, printre care și cel de băuturi, restul magazinului rămânând deschis pentru clienți. În momentul de față, pregătim întreaga documentație și informațiile necesare pentru a le transmite în cursul zilei de mâine la ANPC cu scopul reluării activității în raioanele în cauză în cele mai bune condiții.

În ceea ce privește cei câțiva paleți de apă aflați în curte, aceștia au fost recepționați aseară și urmau să fie transportați în depozitul magazinului în decursul zilei de astăzi. Am realizat, de asemenea, o igienizare suplimentară în cazul celorlalte raioane indicate de ANPC și am retras toate produsele care au făcut obiectul controlului, urmând să facem analizele necesare.

Ne pare rău pentru situația intervenită și vă asigurăm că am colaborat îndeaproape cu autoritățile implicate. Asigurăm clienții că vom crește și mai mult gradul de vigilență și control, cu deosebire în această perioadă, astfel încât să nu mai apară astfel de situații în viitor”, se arată într-un drept la replică al reprezentanților Auchan, transmis către .