Hipermarketul din România care dă mai mulți bani per ambalaj reciclat. Se întâmplă pentru următoarele 4 luni de zile.

Hipermarketul Auchan vrea să-i stimuleze pe români să recicleze mai multe ambalaje, în cadrul Sistemului Garanție Returnare, parte a programului national de recuperare și reciclare a ambalajelor de unică folosință.

Extra-avantaj

Auchan informează că, până la data de 15 septembrie, oferă pentru fiecare ambalaj marcat „ambalaj cu garanție” 60 de bani. În plus față de garanția de 0,5 lei, Auchan oferă 0,1 lei în plus ca extra-avantaj sub formă de voucher de fidelitate disponibil în aplicația retailerului. La acordarea acestui de 0,1 lei nu există limită privind cantitatea de ambajale de unică folosință reciclate.

„Până pe 15 septembrie, clienții care scanează cardul de fidelitate MyCLUB Auchan la aparatele RVM de colectare din magazinele Auchan primesc garanția de 0,5 lei per ambalaj, valabilă 12 luni din momentul emiterii, și ca extra-avantaj 0,1 lei per ambalaj cu simbol ‘Ambalaj cu garanție’, sub formă de voucher de fidelitate disponibil în aplicația Auchan. De asemenea, la acordarea extra-avantajului de 0.1 lei/ambalaj cu simbol reciclat nu există limită privind cantitatea de ambalaje reciclate”, informează Auchan.

„Voucherul de fidelitate aferent beneficiului suplimentar de 0,1 lei/ambalaj cu simbol „Ambalaj cu garanție” poate fi folosit o singură dată, pe un singur bon fiscal pe care a fost scanat cardul de fidelitate MyCLUB Auchan sau MyBUSINESS CLUB Auchan pentru care a fost emis.

Voucherul disponibil în aplicația Auchan (secțiunea Vouchere) este valabil 3 luni de la emitere poate fi folosit pentru cumpărături în magazinele Auchan, ATAC și MyAuchan, cu excepția celor din stațiile Petrom. Voucherul poate fi cumulat cu alte oferte sau promoții, doar dacă suma beneficiilor (reducere, voucher, bonus de fidelitate) acordate pentru un produs nu depășește prețul acestuia”, informează retailerul.

Toate magazinele Auchan dispun de aparate PVM

Auchan mai informează că toate magazinele sale dispun de aparate de colectare-reciclare RVM, unde pot fi introduse ambalajele de (PET, sticle, aluminiu). „Fiecare punct de colectare din magazinele mari – hipermarketuri și supermarketuri – este echipat cu 2-4 aparate de reciclare, iar în magazinele de ultra proximitate este disponibil câte un astfel de aparat”, potrivit retailerului.

„Răsplătim cu fiecare ocazie clienții fideli cu extra beneficii, iar prin acest bonus ne dorim să încurajăm și mai mult reciclarea ambalajelor cu simbolul Ambalaj cu Garanție. Clienții noștri au înțeles încă înainte de lansarea oficială a proiectului, o dată cu inițiativa noastră SGR înainte de SGR, cât de vital este să contribuim împreună la un mediu mai curat pentru noi toți și îi așteptăm în continuare în număr cât mai mare să recicleze”, a declarat Corina Dospinoiu, Director Sustenabilitate Auchan Retail România.

Sistemul Garanție Returnare (SGR) a fost lansat în România în noiembrie anul trecut, prin hotărâre de guvern „Începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR, unic la nivel naţional, este obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianţilor în condiţiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul naţional, cât şi produselor importate sau achiziţionate intracomunitar, în condiţii nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce priveşte posibilitatea participării efective a operatorilor economici la funcţionarea sistemului şi tarifele impuse acestora de către administratorul SGR”, se arată în actul legislativ.