HJK Helsinki – Farul, ora 19:00 în returul play-off-ului Conference League! Echipele de start

Meciul HJK Helsinki – Farul are loc joi, 31 august, cu începere de la ora 19:00, în cadrul manșei retur a play-off-ului Conference League. Echipa campioană a României, pregătită de Gică Hagi, este la 90 de minute de cea mai mare performanță europeană din istoria clubului, intrarea în grupele Conference League, după ce s-a impus pev teren propriu, acum o săptămână, cu scorul de 2-1.

Unde se joacă meciul HJK Helsinki – Farul

Confruntarea HJK Helsinki – Farul se desfășoară joi, 31 august, de la ora 19:00, pe stadionul Bolt Arena din capitala Finlandei, un stadion cu o capacitate de 10.770 locuri, al cărui nume este dat de ultimul sponsor, pentru că până acum arena pe care evoluează HJK a mai avut deja alte trei nume până la cel actual, pe care îl are din 2020. Stadionul s-a mai numit Finnar din 2010 până în 2017 până în 2020, Telia 5G Aarena 2017-2020. Stadionul a fost realizat în 2000 cu gazon natural dar pentru că lumina nu cădea bine pentru iarbă și aceasta nu creștea bine s-a trecut din 2004 la suprafață sintetică, înlocuită ultima dată în 2015.

ADVERTISEMENT

Suporterii echipei cu culori galben-albastru nu se înghesuie însă în număr mare la meciuri, deși stadionul are o capacitate redusă. Maximul de spectatori la un meci al lui HJK a fost în 2015 de 5.400 de spectatori. Aceștia nu sunt zgomotoși, nu crează presiune asupra echipelor adverse, ceea ce permite oaspeților să joace la potențial maxim.

Cine transmite la TV partida HJK Helsinki – Farul

Partida HJK Helsinki – Farul se joacă joi, 31 august, de la ora 19:00, pe stadionul Bolt Arena din capitala Finlandei, în returul play-off-ului Conference League și va fi transmisă în direct și exclusivitate pe canalul PRO Arena, care a transmis și partida tur de la Ovidiu. Președintele Farului. , pentru a obține calificarea în grupe. Jocul mai poate fi vizionat intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Helsinki marinarii vor fi întâmpinați de o vreme total potrivnică fotbalului și așa va dura cam toată săptămâna sau, de fapt, această vreme s-a instalat încă de la începutul săptămânii și nu se va termina până duminică. Temperatuea va fi de numai 17 grade și ploile vor cădea în cantități mari. Arbitrul partidei este austriacul Sebastian Gishamer, 34 de ani, de care ne aducem aminte cu neplăcere de la meciul din 2022 din grupele Conference League FCSB – Anderlecht, când s-a făcut că nu vede cel puțin unul dintre cele două penaltyuri clare pentru bucureșteni.

Ce jucători lipsesc din confruntarea HJK Helsinki – Farul

Dup[ ce au pierdut la un singur gol la Ovidiu finlandezii sunt destul de încrezători privind șansele de a recupera handicapul minim, mai ales că acum nu mai contează regula golului marcat în deplasare și e de ajuns 1-0 pentru a intra în prelungiri. Antrenorul Toni Koskela are probleme de lot, pentru că nu vor putea evolua, fiind accidentați, Ilie, Moren și Pettersson.

ADVERTISEMENT

Și la Farul există mult optimism, toți jucătorii vor să scrie istorie cu prima calificare în grupele unei cupe europene. Este vorba de Benchaib, mijlocașul venit în vară de la retrogradata CS Mioveni și care va lipsi cel puțin o lună. În rest sunt toți jucătorii prezenți, iar punctele forte sunt stoperul Larie, mijlocașii Nedelcu, Băluță, Grameni și atacul, format din fantezistul Budescu alături de puștii Mazilu și Munteanu.

Cote la pariuri la jocul HJK Helsinki – Farul

Deși Farul este echipa care se află în avantaj după prima manșă casele de pariuri nu acordă multe șanse campioanei României. HJK Helsinki este favorita lor la cota de 2,10 iar dobrogenii au primit 3,50 pentru a răsturna lucrurile în favoarea lor. Șansă dublă 1X are cotă de 1,30 iar șansă dublă X2 ajunge la 1,80. Gol marcat de finlandezi are cotă de 1,30 iar reușita Faeului are cotă excelrntă, 1,70.

La Ovidiu, în tur, după o primă repriză albă cei care au deschic scorul au fost finlandezii. Însă echipa lui Gică Hagi a avut pe teren un jucător sclipitor, Budescu, acesta pasând genial pentru golul egalizator al lui Rivaldinho iar la puține secunde după ce a intrat pe teren în ultimele zece minute fundașul Mihai Popescu a adus victoria Farului.