Hoban și Burcă, descătușați: „Ne-am dat ultima picătură de energie”. Frustrarea lui Costache: “Nu înțelegeam de ce”

Ovidiu Hoban și Andrei Burcă au fost „eliberați” de victoria extrem de importantă cu FCSB, pentru care ardelenii au dat tot ce au avut mai bun în acest moment, ținând cont de pasa proastă în care se află după ce au pierdut dramatic calificarea în primăvara europeană.

CFR Cluj rămâne astfel neînvinsă de nu mai puțin de șase ani pe teren propriu în derby-urile cu FCSB și pune capăt seriei de șapte victorii consecutive a echipei lui Toni Petrea, care va întâlni vineri Universitatea Craiova.

Edi Iordănescu îi dă o nouă lovitură fostei sale echipe, iar CFR Cluj se apropie la doar trei puncte de liderul din Casa Pariurilor Liga 1: FCSB și pare că va avea în continuare un cuvânt greu de spus în lupta pentru titlu și în acest sezon.

Valentin Costache știa că o să marcheze împotriva FCSB: „Mi-a dat mesaj cineva din club că o să marchez 100%!”

UPDATE, 13 decembrie 23:59 / „Am pus în practică ce am făcut pe teren. Am anticipat dinainte. Am avut noroc și am marcat. Mi-a dat mesaj cineva din club că o să marchez 100%. Am fost foarte afectat și nu am înteles de ce nu am fost trecut pe listă UEFA. Poate nu eram nici într-o perioadă foarte bună. Am încercat să mă schimb și uite că ușor-ușor îmi revin. Urmează meciul cu Dinamo si sper să fim acolo sus. Trebuie să câștigăm neapărat”, a declarat și fostul dinamovist Valentin Costache, autorul celui de-al doilea gol marcat de CFR Cluj.

Ovidiu Hoban este optimist după victoria cu FCSB: „Ne văd pe noi puternici!”

„Am reușit să îi depășim. Eu nu discut arbitrajul. Dacă domnul arbitru așa a considerat…Ne-am dăruit pentru victorie, am muncit și am fost răsplătiți. Ne văd pe noi puternici, nu trebuie să vedem pe altcineva. Îmi place să vorbesc doar de echipa mea. Suntem jucători maturi, nu are ce să schimbe într-un timp așa scurt (n.r. Edi Iordănescu). Sper să câștigăm de acum înainte”, a spus Ovidiu Hoban la Digi Sport Special.

„Este o victorie foarte importantă și ne-am apropiat la trei puncte de ei. Erau echipa momentului cu șapte victorii consecutive. Bine că am câștigat. A fost greu să ne mobilizăm după meciul de la Berna. Am făcut un meci bun. Au avut ocazii, sunt o echipă bună, dar ne-am dat cu toții ultima picătură de energie, iar ei au avut ocazii doar prin șuturi de la distanță.

Vorbeam între noi să fim liniștiți că există posibilitatea sa ne dea afară. Nu pot să comentez arbitrajul, noi a trebuit să ne adaptăm. Mie îmi place jocul mai liber și mai dur.

Andrei Burcă apreciază valoarea jucătorilor FCSB: Sunt jucători pe care se cer mulți bani, dar noi avem stilul nostru!”

Progresează, sunt jucători pe care se cer mulți bani, dar noi ne-am făcut treaba atâta timp cât n-am luat gol. N-am luat niciodată nouă galbene. Noi avem stilul nostru!

Consider că dacă nu câștigăm la Dinamo, degeaba am câștigat acum. Ele o să joace între ele, dar depinde de noi să rămânem acolo și să fim din nou campioana României. Cine apucă, în Conference League”, a declarat și Andrei Burcă.

Campioana CFR Cluj va juca etapa viitoare cu în deplasare cu Dinamo București pe data de 17 decembrie, de la ora 20:30, iar în cazul unui rezultat de egalitate în derby-ul etapei a 14-a dintre Universitatea Craiova și FCSB, se poate apropia și mai mult de locul întâi în clasament.