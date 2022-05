Hocheiștii din naționala României, acuzați că nu și-au apărat corect șansele împotriva Ungariei. ”Nu au vrut practic să joace”

Echipa națională de hochei pe gheață a României a pierdut cu 2-4 meciul contra Ungariei disputat la sfârșitul săptămânii trecute la CM din Slovenia. . Se vehiculează chiar ideea unui blat.

”Nu au jucat pentru România, ci pentru Ungaria”

Scandalul a început odată cu momentul în care mai mulți hocheiști din naționala României au cântat imnul Ținutului Secuiesc și au luat poziție de drepți în fața susținătorilor reprezentativei din țara vecină după România – Ungaria 2-4.

Secretarul general al Federației Române de Hochei pe Gheață, Alexandru Nistor, .

În plus, acesta cere sancțiuni pentru hocheiști și a lansat public ideea unui non-combat din partea ”tricolorilor” în duelul cu Ungaria.

”Este inadmisibil ce s-a întâmplat. Sportivii de etnie maghiară nu au vrut practic să joace, patinau în gol, dădeau cu crosa pe lângă adversari. Puteam să intrăm în prima grupă, dar ei s-au întors împotriva țării pe care o reprezintă.

Au făcut figurație, să fim serioși. Nu au jucat cu inima pentru România, ci pentru Ungaria! Știu că sunt acuzații grave, dar așa s-a văzut. Au fost născuți și crescuți de o țară, România, iar ei au trădat. Păstrând proporțiile e ca la război, au întors armele împotriva țării lor. Nu este, însă, ceva întâmplător.

A fost încurajată această atitudine de Tanczos Barna, fostul președinte al FRH. Eu am fost secretar general și în 2009, când era el șef, dar am plecat pentru că nu mai suportam ce se petrecea. Eram doar 3 români în toată federația și se vorbea numai în maghiară.

Nu am stat pentru un salariu, am avut demnitate și am părăsit instituția. Nici nu vreau să vă spun cum vorbea el despre România. Este un naționalist maghiar, aș zice poate chiar spre extremă. A încurajat tot timpul comportamentul pro-Ungaria și anti-România.

După câțiva ani cu ’răposata’ conducere s-a ajuns la o datorie de peste un milion de euro a federației! Abia după ce au venit domnul Florian Gheorghe și Alexandru Hălăucă s-au îndreptat lucrurile și acum sunt puțin pe plus din punct de vedere financiar”, a spus Alexandru Nistor pentru .

Cum explică momentul unul dintre jucătorii care a refuzat să cânte imnul Ținutului Secuiesc

Doar trei jucători din naționala de hochei pe gheață a României au refuzat să cânte împreună cu galeria Ungariei imnul Ținutului Secuiesc. Unul dintre aceștia, Mircea Constantin, le ia apărarea coechipierilor lui de etnie maghiară și neagă că România ar fi jucat pentru a ajuta Ungaria.

”Noi știam ce o să urmeze. Fanii din Miercurea Ciuc fac parte din galeria Ungariei și le-au cerut jucătorilor să stea și să cânte, că și ei i-au sprijinit tot timpul la club.

Eu cu Gliga și cu Berdilă ne-am dat seama că vor să cânte, că se mai întâmplase și cu Slovenia. Eu nu mă simt secui, nu puteam să fac asta, și ei la fel. Au cântat cu galeria și jucătorii noștri, i-am auzit. Fiindcă fanii cântă acel imn pentru românii din acele zone, nu pentru unguri.

Nu sunt de acord, mai ales că erau în culorile României, dar îi înțeleg. Ei se simt secui, sunt din acele zone, dar știu că își dau viața pentru naționala României. Nouă nu ne-au reproșat că n-am rămas pe gheață, suntem prieteni între noi”, a comentat Mircea Constantin, pentru .