Hollywood a mai pierdut o stea. A murit cunoscutul actor Treat Williams, vedeta filmelor Everwood sau Hair

Moartea actorului Treat Williams a fost confirmată de agentul actorului, Barry McPherson. ”A fost ucis în această după-amiază. El vira la stânga sau la dreapta și o maşină l-a lovit. Sunt devastat. Era un om bun. Era atât de talentat”, a declarat agentul. Williams a fost cunoscut în special spre finele anilor ’70, fiind apreciat de generația mai în vârstă.

Hollywood a mai pierdut o stea

“Cineaştii l-au iubit. El a fost inima Hollywoodului de la sfârşitul anilor 1970”, a continuat McPherson. Accidentul a avut loc în Dorset, Vermont. ”După cum vă puteţi imagina, suntem şocaţi şi foarte îndureraţi în acest moment”, a transmis și familia actorului. Williams era foarte apreciat și iubit de prieteni și familie, pentru că a fost un om ”plin de dragoste”, conform

”Treat a fost plin de dragoste pentru familia lui, Pentru toţi fanili săi, trebuie să ştiţi că Treat v-a apreciat pe toţi şi vă rugăm să continuaţi să-l păstraţi în inimi şi rugăciuni”, au completat rudele actorului, care au cerut să le fie respectată intimitatea în aceste clipe teribile.

În cariera sa, Williams a jucat în mai multe filme precum The Eagle Has Landed, Prince of the City, Once Upon a Time in America, The Late Shift, 127 Hours și Run Hide Fight. Totodată, Williams a jucat rolul lui Danny Zuko în piesa de pe Broadway ”Grease” din 1972 până în 1980.

În filmul Everwood, Williams l-a interpretat pe doctorul Andrew Brown din 2002 până în 2006, câștigând pentru acest rol două nominalizări ale Screen Actors Guild. A mai jucat în televiziune în Law & Order: Special Victims Unit, Chicago Fire, Hawaii Five-0, Blue Bloods, White Collar şi The Simpsons.

Williams s-a născut în Stamford, Connecticut, la 1 decembrie 1951, fiul lui Marian Andrew, un comerciant de antichități, și al lui Richard Norman Williams, un director de corporație. Stră-stră-stră-străbunicul său matern a fost senatorul american din Connecticut William Henry Barnum, un văr al treilea al showman-ului P. T. Barnum. Williams a fost o rudă îndepărtată a lui Robert Treat Paine, care a fost semnatar al Declarației de Independență.

Williams a jucat fotbal în liceu. și Franklin and Marshall College din Lancaster, Pennsylvania. Williams și-a făcut debutul în film în filmul thriller din 1975 Deadly Hero. În anul următor, a jucat un rol secundar în The Ritz, un detectiv privat cu voce enervantă care își caută suspectul într-un bar gay.

A intrat în atenția mondială în 1979, când a jucat în rolul lui George Berger în filmul Milos Forman Hair, care s-a bazat pe musicalul de pe Broadway din 1967. Williams a fost nominalizat la Globul de Aur pentru rolul din film. El a fost prezentat în ediția din februarie 1980 a revistei Playgirl.

A continuat să apară în peste 75 de filme și mai multe seriale de televiziune. Rolurile sale notabile în filme includ cele din ; 1941 (1979), Once Upon A Time In America (1984), Dead Heat (1988), Things to Do in Denver When You’re Dead (1995) și Deep Rising (1998). A doua nominalizare a lui Williams la Globul de Aur a fost pentru rolul principal din Prince of the City (1981), de Sidney Lumet.

A treia sa nominalizare a fost pentru interpretarea lui Stanley Kowalski în prezentarea televizată a filmului A Streetcar Named Desire. În 1996, a fost nominalizat la premiul Emmy pentru cel mai bun actor de către Academia de Arte și Științe Televizoare pentru munca sa în The Late Shift, un film HBO, în care l-a interpretat pe agentul Michael Ovitz.