Hollywood-ul a mai pierdut un tânăr actor. Joey Morgan a murit la vârsta de 28 de ani.

Acesta era cunoscut publicului din filmele “Flower”, “Compadres” sau “Scouts Guide Zombie Apocalypse”.

Cauza decesului nu a fost făcută deocamdată publică.

Un actor de la Hollywood a murit la numai 28 de ani. “A fost un adevărat șoc”

Mai mulți actori tineri de la Hollywood lui Joey Morgan, după ce acesta la doar 28 de ani. Tânărul care a apărut în anul 2015 în filmul “Scouts Guide Zombie Apocalypse” a decedat duminică dimineață. Familia a anunțat tragedia printr-un scurt comunicat trimis posturilor de televiziune din SUA.

“Familia noastră este devastată mai mult decât putem spune în cuvinte. A fost cea mai iubitoare și blândă persoană”, a scris un membru al familiei, fără a spune ce s-a întâmplat cu Joey Morgan.

ADVERTISEMENT

Actorul a jucat de-a lungul timpului în “Sierra Burgess Is a Loser”, “Camp Manna” sau “Max Reload and the Nether Blasters”. De asemenea a apărut și în mai multe emisiuni Tv precum “Critters: A New Binge”, “Angie Tribeca” sau “Chicago Med”.

“RIP joey. O persoană specială. Te iubim”, a scris actrița Zoey Deutch, cea care i-a fost parteneră în anul 2017 în filmul “Flower”.

ADVERTISEMENT

“Joey Morgan a intrat în viața mea acum aproape nouă ani. Era liniștit, amuzant, inteligent și grijuliu. Iar când porneau camerele, era magnetic. Vestea morții sale este sfâșietoare. Sunt onorat că l-am cunoscut”, a scris și regizorul Christopher Landon.

Joey Morgan s-a născut în Chicago. A debutat în cinematografie în anul 2015 în comedia “Scouts Guide Zombie Apocalypse”, având unul dintre rolurile principale. Un an mai târziu a fost co-protagonist în filmul “Compadres”, o producție mexicano-americană. După un an, a apărut în comedia neagră “Flower” a lui Max Winkler, film prezentat la festivalul de la Tribeca.

ADVERTISEMENT

Criticii au fost impresionați de prestațiile sale și a fost selectat de Indie Wire drept unul dintre tinerele talente.

Au urmat alte două comedii. “Sierra Burgess Is a Loser” și “Camp Manna”. Ultimul succes l-a înregistrat în anul 2020 cu rolul din filmul SF, “Max Reload and the Nether Blasters”.