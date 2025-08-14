Hollywood la București: Eric Roberts vine în România. Cine se ocupă de fiecare detaliu al vizitei

Hollywood la București! Fratele cel mare al Juliei Roberts, Eric Roberts, vine pentru prima dată în Capitală, iar omul care a fondat Superkombat, Eduard Irimia, se ocupă personal de fiecare detaliu al vizitei, de la ”dinner american” la activări exclusiviste și proiecte de charity.

Ce surprize pregătește fratele Juliei Roberts în România?

Într-o premieră absolută, Eric Roberts, fratele mai mare al celebrei Julia Roberts, va ajunge pentru prima dată în România. Actorul american, cu o carieră de aproape patru decenii și peste 700 de producții la activ, este cunoscut pentru rolurile sale din filme celebre precum The Dark Knight (2008), The Expendables (2010) și Inherent Vice (2014).

Vizita sa în Capitală este organizată de cu experiență internațională, cunoscut pentru implicarea sa în industria filmului și colaborările cu celebrități. Irimia a fost responsabil pentru prezența unor nume mari în România, precum Jean-Claude Van Damme și Billy Zane, și se ocupă personal de fiecare detaliu al vizitei lui Roberts.

Programul vizitei include o activare la Festivalul de Film de la Veneția, urmată de o deplasare la București, unde vor avea loc evenimente de business, activări pentru promovarea brandurilor românești și proiecte de caritate dedicate conștientizării autismului. Se va organiza și o cină privată în stil hollywoodian, în cadrul căreia invitații vor putea interacționa cu actorul american.

Cum va arăta programul lui Eric Roberts la București?

„Avem la Veneția, pe 30-31 august, în timpul Festivalului de film, o activare, cu un charity în relație cu o fundație care luptă pentru awareness-ul în jurul copiilor cu autism. După care, pe 1 septembrie, eu vin cu el personal, dimineața, de la Veneția spre București. Îl cazăm. Apoi mergem, facem o activare la Camera de Comerț.

Avem și o activare la un spital nou în București. Acesta are un etaj dedicat pe pediatrie. Acolo, noi vom continua povestea asta cu autismul, pentru că noi avem scopul de a populariza puțin tot ceea ce înseamnă și implică ca și neurodivergență.

Seara facem un fel de meet-and-greet cu ceva oameni cunoscuți. Un fel de cină privată cum se practică și la Los Angeles. Deci avem o componentă de business, o componentă de charity și una de lifestyle. După aceea pleacă pentru mai multe zile în Cipru.”, a mărturisit Eduard Irimia, pentru FANATIK.

Eric Roberts through the years

Cum ajută fratele Jiuliei Roberts la promovarea brandurilor românești?

Cunoscutul organizator de evenimente internaționale a explicat că vizita lui nu are doar un rol de imagine, ci și unul de sprijin pentru antreprenorii români. Producătorul vrea să creeze punți între brandurile locale și piața internațională, folosind puterea filmului și a celebrităților.

„Noi am mers pe ideea de a încuraja antreprenori sau start-up-uri, care vor să meargă la nivel global, ca francize. Mulți n-au curajul de a se gândi că pot ieși afară din zona țării noastre. Avem un fel de brand accelerator, ne împingem brand-urile românești din diverse domenii la nivel internațional. Prin apariție în filme, prin apariție cu cerebrități, endorsement, la nivelul ăsta de confort, unde mă precep eu.

Îmi doresc să promovez lucruri românești, ca exemplu: Palinca de la Baia Mare, Zetea, e partenerul oficial de la Veneția. Am încercat să iau un brand românesc, să-l împing la nivel global. În loc să fie whisky din Irlanda, am luat o palincă românescă”, a mai spus producătorul.