Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit chiar la finalul partidei Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4. Video

Horațiu Feșnic a arbitrat de la centru partida dintre Al-Okhdood și Al-Qadsiah din campionatul Arabiei Saudite. Ce i-a oferit atacantului care a înscris un hat-trick în poarta echipei lui Marius Șumudică
Ciprian Păvăleanu
21.02.2026 | 00:07
Horațiu Feșnic i-a oferit un cadou atacantului care a înscris de trei ori în poarta echipei lui Marius Șumudică. Foto: Colaj FANATIK
Meciul dintre Al-Okhdood și Al-Qadsiah a fost arbitrat de o brigadă românească, însă acest lucru nu i-a adus noroc lui Marius Șumudică. Echipa sa a pierdut o nouă partidă și a rămas la șase puncte de salvarea de la retrogradare. Horațiu Feșnic i-a oferit personal mingea atacantului care i-a marcat trei goluri echipei lui „Șumi”.

Horațiu Feșnic i-a înmânat mingea lui Quinones după hat-trick-ul din Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4

Deși era un meci extrem de dificil, Marius Șumudică se vedea aproape obligat să scoată un rezultat pozitiv împotriva formației de pe locul patru din Arabia Saudită, Al-Qadsiah. În cazul în care Damac ar fi câștigat cu Al-Shabab, Okhdood ar fi rămas la 8 puncte de salvarea de retrogradare, lucru ce ar fi transformat misiunea antrenorului român în una aproape imposibilă.

Partida dintre cele două formații saudite a fost condusă de o brigadă românească. Horațiu Feșnic a fost central, iar ca asistenți i-a avut pe Radu Ghinguleac și Adrian Vornicu, în timp ce de la VAR a fost asistat de Ovidiu Hațegan.

Echipa lui Șumudică a primit goluri din cauza lipsei de concentrare a defensivei sale, iar trei dintre ele au fost înscrise de Julian Quinones, atacant mexican care este peste Cristiano Ronaldo în topul marcatorilor, cu 21 de reușite în 19 meciuri. La finalul partidei, Horațiu Feșnic i-a oferit personal mingea golgheterului lui Al-Qadsiah, așa cum se practică atunci când un fotbalist înscrie trei goluri sau mai multe într-un meci de fotbal.

Marius Șumudică a cedat nervos după golul al treilea. Elevii săi au făcut foarte multe greșeli

Nu doar poziția actuală din clasament face foarte dificilă atingerea obiectivul pentru Marius Șumudică, ci și lotul pe care îl are la îndemână. Jucătorii lui Al-Okhdood nu sunt printre cei mai buni din campionat, iar acest lucru s-a putut observa chiar în ultima partidă de campionat.

Golurile lui Al-Qadsiah au venit după mai multe momente de haos în defensiva lui Marius Șumudică, iar golul de 1-3 l-a făcut pe antrenorul român să cedeze nervos. Marius Șumudică s-a exteriorizat și a lovit puternic de pământ sticla cu apă pe care o ținea în mână. Unul dintre golurile marcate de Quinones este foarte asemănător cu reușita lui Daniel Bîrligea din FCSB – Midtjylland 2-0, când atacantul campioanei a înscris cu pieptul în poarta goală.

