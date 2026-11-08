Horațiu Feșnic, decizie controversată în Sepsi – FC Voluntari. A revăzut la VAR un henț clar, dar nu a dat penalty

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Era minutul 81 al partidei dintre Sepsi și FC Voluntari. Oaspeții, în 10 oameni, atacau în valuri și forțau egalarea. La un șut, în careul lui Sepsi, jucătorul Oteliță a comis henț evident. Faza a fost analizată la VAR mai multe minute, după care arbitrul Feșnic a fost chemat să ia decizia. A fost una surprinzătoare pentru privitorii de la televizor, care se așteptau ca centralul să dicteze penalty.

Horațiu Feșnic nu a acordat lovitură de la 11 metri pentru Voluntari după un henț evident

Surprinzător pentru toată lumea, , ci corner. „Dacă nici acum nu mai e penalty, nu mai înțelegem nimic”, a răbufnit comentatorul

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Ironici, comentatorii partidei au considerat că, cel mai probabil, Feșnic a fost de părere că fotbalistul lui Sepsi a ținut mâna lipită de corp. Cu toate acestea, din reluările TV pare mai degrabă lovitură de la 11 metri, care cel mai probabil ar fi fost acordată de alți „fluierași”.

„Nu mai știm noi regulile UEFA”, a comentat ironic Grădinescu. Cu toate că au protestat vehement, Horațiu Feșnic nu a fost înduplecat și a dictat lovitură de la colțul terenului. Meciul s-a terminat 2-1 și Sepsi s-a distanțat de ultimele locuri.

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Sepsi se distanțează de ultimele locuri din clasament după 2-1 cu FC Voluntari

În urma acestei victorii, Sepsi acumulează 18 puncte și urcă pe locul 11 în clasament, la 10 distanță de FC Voluntari și 12 de Csikszereda. Totodată, covăsnenii sunt la 6 puncte de ultimul loc de play-off, însă momentan echipa lui Burcă pare mai degrabă interesată să evite retrogradarea.

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FC Voluntari a jucat aproape o repriză în 10 oameni, după eliminarea lui Gheorghe din minutul 46. Cu toate acestea, ilfovenii au reușit să echilibreze partida și chiar să pună presiune pe adversar, cu toate că nu au reușit să înscrie golul egalizator.