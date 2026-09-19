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Ziua de sâmbătă, 19 septembrie 2026, vine cu un adevărat derby. Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc de la 20:30 în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. CCA a decis cine va conduce duelul dintre cele două rivale.

Horațiu Feșnic arbitrează derby-ul Universitatea Craiova – FCSB

Etapa a 10-a din SuperLiga îi răsfață pe microbiștii români cu un meci extrem de interesant între Universitatea Craiova, campioana en-titre, și FCSB, rănită în orgoliu după seria recentă de rezultate dezamăgitoare. La centru se va afla nimeni altul decât Horațiu Feșnic, cel care la începutul sezonului în meciul Rapid – Dinamo 0-1.

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El va fi ajutat la cele două linii de Valentin-Gabriel Avram şi Alexandru Cerei. În camera VAR, responsabili vor fi Cătălin Sorin Popa şi Mihai-Ovidiu Artene. Arbitru de rezervă va fi George Cătălin Roman, iar observator Irina Mîrţ.

Ultima dată când Horațiu Feșnic a arbitrat Universitatea Craiova în campionat, oltenii învingeau Dinamo la București cu 1-0 în play-off-ul sezonului trecut. De partea cealaltă, FCSB pierdea ultimul meci cu Feșnic la centru. Se întâmpla tot cu Dinamo, întru-un fabulos 4-3 pentru „câini” la începutul stagiunii trecute.

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Mihai Stoica și Gigi Becali îl făceau praf pe Horațiu Feșnic la începutul anului după Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Pe 12 februarie 2026, FCSB a jucat în deplasare cu Universitatea Craiova ultimul meci din faza grupelor Cupei României. Jocul de pe „Oblemenco” se încheiase atunci cu scorul final de 2-2, însă bucureștenii au făcut iureș după fluierul final. La al doilea gol al oltenilor (marcat de Florin Ștefan în urma unei pase a lui Băsceanu), Mihai Stoica și Gigi Becali l-au „mitraliat” pe Horațiu Feșnic pentru deciziile luate. Cei doi au acuzat că Băsceanu a oprit mingea cu mâna înainte de pasă.

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MM a intrat în direct a doua zi la FANATIK SUPERLIGA și . „Înainte de a vorbi de prestații, trebuie să vorbesc de ce s-a întâmplat cu domnul Feșnic. Acum avem din nou o fază în care ori n-ai nicio legătură cu fenomenul, ori ai o problemă cu Gigi, ori ai o problemă cu continuatoarea Stelei, ca să spui că ăla nu e henț (n.r. – Luca Băsceanu atinsese mingea cu mâna). Este henț cât soarele din Andaluzia”.

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Gigi Becali fusese mult mai acid, intervenind chiar după meci în direct. „Uită-te la el, face stop cu mâna. Dacă nici ăsta nu mai este henț… Sunt lucruri pentru care ei nu-și dau seama că Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru așa ceva. Copiii ăștia aleargă pe teren și tu îi batjocorești? Îți dai seama cât de idiot să poți să fii? Îi dai galben la portar, dar prelungești cu 4 secunde. Îți dai seama că se dă singur în fapt?”, spunea patronul FCSB-ului la TV Digi Sport.

Originar din Cluj-Napoca, Horațiu Feșnic a fost delegat în premieră la un meci din Liga 1 pe 12 martie 2012: Astra Giurgiu – CS Mioveni, 3-1. Atunci, el a devenit cel mai tânăr arbitru debutant în primul eșalon al fotbalului românesc.