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CCA a decis! Cine arbitrează Universitatea Craiova – FCSB din etapa a 10-a din SuperLiga. Mihai Stoica și Gigi Becali îl distrugeau la începutul anului: „Îți dai seama cât de idiot să poți să fii?”

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis cine va fi la centru în derby-ul Universitatea Craiova - FCSB din etapa a 10-a din SuperLiga. MM Stoica și Gigi Becali îl făceau praf la începutul anului.
Mihai Dragomir
19.09.2026 | 09:29
CCA a decis Cine arbitreaza Universitatea Craiova FCSB din etapa a 10a din SuperLiga Mihai Stoica si Gigi Becali il distrugeau la inceputul anului Iti dai seama cat de idiot sa poti sa fii
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CCA l-a trimis la U Craiova - FCSB pe arbitrul distrus de bucureșteni la început de an, după același meci. Foto: Sport Pictures.
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Ziua de sâmbătă, 19 septembrie 2026, vine cu un adevărat derby. Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc de la 20:30 în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. CCA a decis cine va conduce duelul dintre cele două rivale.

Horațiu Feșnic arbitrează derby-ul Universitatea Craiova – FCSB

Etapa a 10-a din SuperLiga îi răsfață pe microbiștii români cu un meci extrem de interesant între Universitatea Craiova, campioana en-titre, și FCSB, rănită în orgoliu după seria recentă de rezultate dezamăgitoare. La centru se va afla nimeni altul decât Horațiu Feșnic, cel care îl elimina pe Daniel Pancu la începutul sezonului în meciul Rapid – Dinamo 0-1.

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El va fi ajutat la cele două linii de Valentin-Gabriel Avram şi Alexandru Cerei. În camera VAR, responsabili vor fi Cătălin Sorin Popa şi Mihai-Ovidiu Artene. Arbitru de rezervă va fi George Cătălin Roman, iar observator Irina Mîrţ.

Ultima dată când Horațiu Feșnic a arbitrat Universitatea Craiova în campionat, oltenii învingeau Dinamo la București cu 1-0 în play-off-ul sezonului trecut. De partea cealaltă, FCSB pierdea ultimul meci cu Feșnic la centru. Se întâmpla tot cu Dinamo, întru-un fabulos 4-3 pentru „câini” la începutul stagiunii trecute.

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Mihai Stoica și Gigi Becali îl făceau praf pe Horațiu Feșnic la începutul anului după Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Pe 12 februarie 2026, FCSB a jucat în deplasare cu Universitatea Craiova ultimul meci din faza grupelor Cupei României. Jocul de pe „Oblemenco” se încheiase atunci cu scorul final de 2-2, însă bucureștenii au făcut iureș după fluierul final. La al doilea gol al oltenilor (marcat de Florin Ștefan în urma unei pase a lui Băsceanu), Mihai Stoica și Gigi Becali l-au „mitraliat” pe Horațiu Feșnic pentru deciziile luate. Cei doi au acuzat că Băsceanu a oprit mingea cu mâna înainte de pasă.

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MM a intrat în direct a doua zi la FANATIK SUPERLIGA și l-a pus la zid pe „central”. „Înainte de a vorbi de prestații, trebuie să vorbesc de ce s-a întâmplat cu domnul Feșnic. Acum avem din nou o fază în care ori n-ai nicio legătură cu fenomenul, ori ai o problemă cu Gigi, ori ai o problemă cu continuatoarea Stelei, ca să spui că ăla nu e henț (n.r. – Luca Băsceanu atinsese mingea cu mâna). Este henț cât soarele din Andaluzia”. 

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Gigi Becali fusese mult mai acid, intervenind chiar după meci în direct. „Uită-te la el, face stop cu mâna. Dacă nici ăsta nu mai este henț…  Sunt lucruri pentru care ei nu-și dau seama că Dumnezeu le poate pedepsi familiile pentru așa ceva. Copiii ăștia aleargă pe teren și tu îi batjocorești? Îți dai seama cât de idiot să poți să fii? Îi dai galben la portar, dar prelungești cu 4 secunde. Îți dai seama că se dă singur în fapt?”, spunea patronul FCSB-ului la TV Digi Sport.

Originar din Cluj-Napoca, Horațiu Feșnic a fost delegat în premieră la un meci din Liga 1 pe 12 martie 2012: Astra Giurgiu – CS Mioveni, 3-1. Atunci, el a devenit cel mai tânăr arbitru debutant în primul eșalon al fotbalului românesc.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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