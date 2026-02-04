Sport

Horațiu Feșnic, probleme în Farul – Dinamo. Le-a refuzat „câinilor” un penalty, a dictat cu VAR pentru constănțeni

Duelul Farul Constanța - Dinamo a adus două faze controversate la poarta gazdelor, în urma cărora bucureștenii au cerut intervenția arbitrului. Feșnic a dat în repriza a doua, dar pentru Farul, la intervenția VAR.
Mihai Alecu
04.02.2026 | 22:05
Horatiu Fesnic probleme in Farul Dinamo Lea refuzat cainilor un penalty a dictat cu VAR pentru constanteni
Controverse la meciul dintre Farul și Dinamo
Lupta din SuperLiga se încinge, iar fiecare meci și fiecare punct contează, motiv pentru care există controverse din ce în ce mai multe. Așa a stat situația și la meciul dintre Farul Constanța și Dinamo, acolo unde bucureștenii au cerut de două ori penalty în prima parte. Feșnic i-a refuzat, dar a dat pentru Farul în partea a doua.

Penalty refuzat pentru Dinamo în meciul cu Farul Constanța. Musi a primit cartonaș galben pentru simulare. Feșnic a dictat lovitură de pedeapsă în repriza 2

După ce Farul Constanța a deschis scorul, Dinamo a început să preseze și să caute golul egalizator, iar fazele din preajma careului formației gazdă au început să fie mai multe. În minutul 38, Alexandru Musi a primit balonul în partea stângă, a driblat spre interior și a căutat o poziție de șut, însă a fost șicanat tot timpul de David Maftei.

Fotbalistul de la Dinamo a simțit un contact cu adversarul său și a căzut pe linia careului, însă Horațiu Feșnic nu a fost impresionat și chiar l-a avertizat cu cartonaș galben pe Alexandru Musi pentru simulare. Pe reluări se poate vedea că a fost un contact, iar cei din camera VAR au verificat faza, însă au ajuns la concluzia că nu trebuie să intervină și să schimbe decizia dată de arbitru în teren pentru că nu este „ceva evident”, așa cum spune la regulament. Feșnic a dat penalty până la urmă, dar pentru Farul, la un duel între Gustavo Marins și Stoinov. Decizia a venit la intervenția lui Sebastian Colțescu, din cabina VAR.

Florin Prunea și Ionel Dănciulescu au dat verdictul după faza controversată din Farul – Dinamo

De altfel, prezenți în studio la Digi Sport, Florin Prunea și Ionel Dănciulescu au fost întrebați cu privire la faza controversată și au dat un verdict clar. Cei doi consideră că echipa alb-roșie a fost defavorizată de decizia luată de central.

„Nu ai cum să dai simulare la așa ceva. E penalty, clar. Eu asta cred, așa văd, îl atinge”, a spus Florin Prunea la pauza meciului dintre Farul Constanța și Dinamo. Ionel Dănciulescu a fost și el la fel de clar în opinia avută: „Da, și eu spun că e penalty. E o greșeală a arbitrului”.

Dinamo a mai cerut un penalty pentru henț

Dinamo a reușit să egaleze înainte de pauză, prin Kennedy Boateng, după un corner, însă a continuat să preseze și a urmat o nouă fază controversată la poarta celor de la Farul, la care „câinii” au cerut lovitură de la 11 metri.

O centrare din lovitură liberă a ajuns la Eddy Gnahore, acesta a încercat să recentreze și a acuzat că mingea l-a lovit în braț pe Alex Ișfan. Totuși, reluările au dovedit că balonul l-a lovit în șold pe acesta și astfel decizia lui Feșnic a fost bună.

