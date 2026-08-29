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Arbitrii Horațiu Feșnic și Radu Petrescu au comis erori decisive în meciurile Voluntari – Oțelul Galați și U Cluj – Petrolul, conform analizei fostului arbitru FIFA Cristi Balaj. Acesta susține că deciziile greșite din cele două partide ar fi putut fi corectate prin intervenția VAR, însă nu s-a acționat în această direcție.

Cristi Balaj, totul despre greșelile făcute de Horațiu Feșnic și Radu Petrescu

În primul meci al zilei de vineri, în deschiderea etapei, . Totuși, în opinia lui Cristi Balaj, oaspeții au egalat dintr-un penalty care nu trebuia acordat.

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În minutul 70 al partidei, la 2-1 pentru FC Voluntari, Horațiu Feșnic a acordat lovitură de la 11 metri la un duel între Denis Haruț și Denis Bordun. Două minute mai târziu, Pedro Nuno marca și stabilea scorul final, 2-2.

Cristi Balaj este de părere că Horațiu Feșnic a greșit validând lovitura de la 11 metri, deoarece ar fi fost un fault în atac, în faza de construcție, pe care centralul nu l-ar fi putut vedea. În consecință, acesta ar fi trebuit să ceară ajutor din camera VAR, acolo unde se aflau Iulian Dima (București) și Lucian Rusandu (Covasna), și să revadă faza. Nu s-a întâmplat acest lucru. Centralul a fost sigur de decizia luată, arbitrii VAR nu au intervenit, iar faza a continuat.

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„La lovitura de pedeapsă acordată pentru Oțelul, premergătoare incorectitudinii pentru care s-a acordat 11 m, atacantul și-a câștigat poziția față de apărător în urma unei lovituri cu cotul în fața apărătorului. Un procedeu neregulamentar, care trebuia sancționat. Arbitrul nu avea cum să vadă această incorectitudine și trebuia să existe intervenție VAR, pentru că lovirea cu cotul a fost evidentă și a avut un impact determinant în poziționarea jucătorilor în acel duel”, a explicat Cristi Balaj.

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Balaj crede că se impunea intervenția VAR la U Cluj – Petrolul. Faza pe care o arată cu degetul

La cel de-al doilea meci al zilei, . Și aici a fost o fază aprinsă care, în opinia lui Cristi Balaj, ar fi trebuit analizată la VAR și schimbată decizia. Mai exact, în minutul 62, la scorul de 3-2 pentru Petrolul, Marius Ștefănescu a văzut cartonaș galben pentru o presupusă simulare în careu, după ce a căzut în careu la un duel cu Teixeira. Cristi Balaj a revăzut faza și este sigur că a existat un contact la acest duel, iar centralul Radu Petrescu trebuia să acorde lovitură de la 11 metri.

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Arbitrii au fost siguri că Marius Ștefănescu a simulat și nu s-a apelat la intervenția VAR, acolo unde se aflau George Găman (Dolj) și Bogdan Dumitrache (București). Jocul a continuat, iar Petrolul a obținut o victorie imensă.

„Apărătorul lovește cu genunchiul piciorului drept gheata piciorului stâng a atacantului. Arbitrul nu avea cum să vadă acest contact din poziția în care s-a aflat. Păcat, pentru că în rest prestația arbitrului a fost foarte bună și de remarcat declarația lui Chipciu care a apreciat și el arbitrajul, cu excepția piedicii nesancționate la Ștefănescu”, a declarat Cristi Balaj.

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De altfel, fostul arbitru a ținut să precizeze că e vorba și de nuanță în judecarea fazei. „Acordarea măsurii disciplinare pentru simulare a limitat într-o oarecare măsură intervenția VAR. Discutăm de nuanțe. Recunosc că până să văd reluarea din spatele celor doi jucători implicați, am considerat și eu că este simulare. Ca să înțelegem cât de important este unghiul din care analizăm o fază”, a mai subliniat Balaj