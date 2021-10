Horațiu Moldovan, acuze dure la adresa suporterilor lui Sepsi: „M-au taxat tot meciul. Nu le convine că sunt român!”

Pentru Rapid, au marcat Goge și Alami, în timp ce reușitele lui Sepsi au fost semnate de Luckassen.

Horațiu Moldovan, acuze dure la adresa suporterilor lui Sepsi

Horațiu Moldovan a fost huiduit de suporterii echipei gazdă în timpul . La finalul partidei, acesta a declarat faptul că suporterii covăsneni l-au contestat și în perioada în care evolua pentru Sepsi, deoarece este român

„Cred că e un rezultat echitabil. Suntem o echipă mare, toate echipele se mobilizează mai bine cu noi. O să ne revenim, o să vedeți că o să fim ca și în primele șase etape. Nu cred că este o pasă proastă.

Suporterii de la Sepsi m-au taxat tot meciul. Niciodată nu le convine nimic. Nici când eram aici nu le convenea, că sunt român. Mă bucur că selecționerul s-a gândit la mine și sper să-l mulțumesc”, a declarat Horațiu Moldovan, la finalul partidei cu Sepsi.

Portarul, în vârstă de 23 de ani, a evoluat timp de șase luni pentru Sepsi, în perioada iulie 2019 – ianuarie 2020.

Dragoș Grigore: „Nu știm să gestionăm anumite situații!”

„Urmează o pauză după care sper că o să revenim mai puternici. Echipa o simt cu anumite fluctuații. Nu știm să gestionăm anumite situații și aici mă includ și pe mine.

Poate e nevoie de mai multă comunicare. Au trecut 11 etape, nu cred că ar trebui să ne plângem de oboseală. Au apărut accidentările neprevăzute, însa fac parte din fotbal.

În primele șase etape am arătat atât de bine și datorită antrenorului. Până la urmă, suntem vinovați cu toții, nu cred că ar trebui să i se reproșeze ceva (n.r. lui Mihai Iosif)”, a declarat și Dragoș Grigore.

Adrian Matei: „E un rezultat corect!”

„E un rezultat corect, având în vedere că am jucat cu un om în minus. Eu cred că am început foarte bine, după care am cedat un pic inițiativa, iar cei de la Sepsi au reușit cumva să ne aducă în preajma careului nostru și să înscrie.

A doua repriză a fost mai echilibrată. Cred că suntem pe drumul bun. Cred că ușor, ușor băieții o să prindă încrederea pe care au arătat-o în primele meciuri. Goge, din ce am văzut, cred că are o minimă entorsă”, a spus antrenorul secund Adrian Matei.

În prezent, , cu 18 puncte obținute după 11 meciuri jucate.