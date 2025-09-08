Sport

Horațiu Moldovan, apărat după gafa din amicalul cu Canada: ”Important este cum și cât de repede ne ridicăm”. Reacțiile fanilor. Video

Naționala României a pierdut fără drept de apel amicalul cu Canada, scor 0-3, iar Horațiu Moldovan a comis o gafă uluitoare la golul doi.
Traian Terzian
08.09.2025 | 17:15
Horatiu Moldovan aparat dupa gafa din amicalul cu Canada Important este cum si cat de repede ne ridicam Reactiile fanilor Video
Val de reacții după gafa comisă de Horațiu Moldovan în amicalul cu Canada. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

La mijlocul primei reprize din amicalul cu Canada, Horațiu Moldovan a comis de gafă de proporții care a dus la golul doi al oaspeților și nu puțini au fost cei care au cerut ca portarul lui Oviedo să fie scos dintre titulari.

După gafa din amicalul cu Canada, Horațiu Moldovan este apărat de FRF

În ciuda erorii colosale făcută în jocul de pe Arena Națională, selecționerul Mircea Lucescu a anunțat că nu are de gând să-l schimbe de Moldovan din primul ”11” la partida cu Cipru, programată marți, 9 septembrie, în preliminariile CM 2026.

”El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanșeze pentru gafa pe care a făcut-o azi și pentru nesiguranța arătată. Pentru că și la golul trei a avut parte (n.r. – din vină). Nu e niciun risc să jucăm tot cu Moldovan, o să vedem, o să mai discut cu el. Eu nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greșeala făcută. A doua nu o va mai face”, a declarat Lucescu, după amicalul cu Canada.

Mai mult, cu o zi înainte de întâlnirea cu Cipru de la Nicosia, FRF a postat în mediul online un videoclip cu parade ale lui Horațiu Moldovan de la meciuri anterioare în tricoul primei reprezentative.

”Toți facem greșeli, dar important este cum și cât de repede ne ridicăm! Horațiu Moldovan ne-a arătat de nenumărate ori că poarta României e în siguranță cu el între buturi”, este mesajul postat la videoclipul apărut pe pagina de Facebook a echipei naționale a României.

Fanii sunt împărțiți în privința portarului titular

Postarea a stârnit numeroase comentarii în rândul fanilor, unii fiind de părere că Horațiu Moldovan ar trebui scos dintre titulari după gafa de la duelul cu Canada, în timp ce alții i-au luat apărarea jucătorului legitimat la Real Oviedo.

”Toate mingiile au fost pe el și eu le scoteam…”, ”Ok, bun. Și atunci altui jucător când îi vine rândul?” sau ”Un portar de duzină, nimic mai mult. Rezervă pe la toate echipele. Nu înțeleg cum bagi o rezervă să joace în fața unui titular incontestabil cum este Sava”, au reacționat o parte dintre suporterii.

”L-ați criticat voi, dar Horațiu Moldovan e cel mai bun portar al naționalei. E peste Niță!”, ”Nu Horațiu este problema… conducerea fotbalului românesc, voi sunteți distrugătorii fotbalului românesc” sau ”A greșit și omul, dar e vina lui că ne chinuim să dăm goluri?”, au scris cei care îl vor în continuare pe Moldovan titular în poarta naționalei.

