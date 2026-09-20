Sport

Dezastru pentru Horațiu Moldovan: a luat 5 goluri într-o repriză și a fost schimbat. Scor șocant la final

Horațiu Moldovan a avut parte de un meci de coșmar împotriva lui Fenerbahce! Portarul român a încasat cinci goluri în prima repriză și a fost schimbat la pauză. Vezi care a fost scorul final.
Dragos Petrescu
20.09.2026 | 19:48
Dezastru pentru Horatiu Moldovan a luat 5 goluri intro repriza si a fost schimbat Scor socant la final
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Horațiu Moldovan, schimbat la pauză după ce a luat 5 goluri în prima repriză de la Fenerbahce // FOTO: colaj FANATIK
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Runda cu numărul #6 din campionatul Turciei a venit cu o ploaie de goluri în poarta lui Horațiu Moldovan. Goalkeeper-ul român a încasat cinci goluri în prima repriză a meciului dintre Fenerbahce și Eyupspor, vinovat fiind la două dintre acestea, și a fost înlocuit la pauză. Meciul s-a încheiat cu scorul de 8-0 în favoarea grupării din Istanbul. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Horațiu Moldovan a luat CINCI goluri în prima repriză de la Fenerbahce și a fost înlocuit la pauză!

Deplasarea pe Sukru Saracoglu se anunță una extrem de dificilă pentru Horațiu Moldovan și Eyupspor, însă nimeni nu a putut anticipa ceea ce avea să urmeze. În minutul 7 al partidei era deja 2-0 pentru gazde, după reușitele lui Mason Greenwood (penalty – 4′) și Vedat Muriqi (7′). Ulterior, kosovarul a făcut 3-0 în minutul 21, iar Matteo Guendouzi (38′) și Irfan Kahveci (45+1′) au punctat și ei până la pauză.

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Goalkeeper-ul român nu s-a mai întors pe teren și în actul secund, fiind înlocuit la pauză de antrenorul oaspeților. Prestația sa a fost catalogată drept cea mai slabă din tabăra lui Eyupspor, iar acest lucru nu a fost cauzat doar de numărul mare de goluri pe care l-a primit, ci și cum a acționat acesta la fazele care au dus la reușitele lui Fener:

  • La cel de-al doilea gol, Moldovan a încercat să blocheze o centrare la firul ierbii, dar nu a ajuns la minge, iar Muriqi a profitat și împins balonul în poarta goală;
  • La golul al treilea marcat de Fenerbahce, portarul român a respins nefericit la șutul lui Greenwood, exact pe direcția aceluiași Muriqi, iar kosovarul a făcut ce știe mai bine;
  • La ultimele două goluri pe care le-a încasat, Moldovan nici măcar nu a mai plonjat. A rămas spectator la reușitele lui Guendouzi și Kahveci.

Fără Horațiu Moldovan, Eyupspor a mai încasat 3 goluri de la Fenerbahce

Emre Bilgin a fost cel care l-a înlocuit pe Moldovan în poarta lui Eyupspor în actul secund de la Istanbul, acesta reușind să scape cu „doar” trei goluri încasate. Muriqi l-a învins de două ori (47′, 55′) și Greenwood o dată (80′). Astfel, oaspeții au rămas la borna cu numărul 3 după primele 6 etape, ocupând în acest moment locul 17 în Turcia, penultima poziție din clasament.

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De cealaltă parte, Fenerbahce a ajuns la 10 puncte și a urcat pe locul 5. Primul loc îi aparține campioanei en-titre Galatasaray, cu 13 puncte, însă Beșiktaș o poate depăși dacă învinge astăzi pe terenul celor de la Amedspor.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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