Horațiu Moldovan, despre discuția cu fanii după Oțelul – Rapid 0-0: “Împreună suntem de neclintit”

. Astfel, . La finalul celor 90 de minute, Horațiu Moldovan a susținut că giuleștenii au avut parte de un meci dificil în etapa cu numărul 9 din SuperLiga.

Horațiu Moldovan, după egalul cu Oțelul Galați 0-0

Rapid nu a reușit să marcheze în poarta celor de la Oțelul Galați. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0, după un joc în care gazdele au fost mult mai prezente și au pus mai multe probleme oaspeților, care erau mai bine cotați înaintea acestei runde. La finalul meciului, Horațiu Moldovan a vorbit despre meci, pe care l-a considerat unul destul de dificil.

“A fost un meci foarte dificil. O atmosferă plăcută aici, la Galați. Mă bucur că s-au întors în prima ligă și vin atât de mulți oameni la stadion. Este o echipă bună, care aleargă și chiar și-au dorit să joace în acest meci.

Am avut un meci greu și cred că a fost un rezultat echitabil. Cred că am întâlnit o echipă foarte bună, dacă mă gândesc acum la cald. Am cântat împreună cu fanii și arătăm că alături de ei suntem de neclintit, orice s-ar întâmpla.

Am trecut prin momente chiar foarte dificile și au fost alături de noi. Nu cred că după 3 victorii și un egal se poate întâmpla ceva.”, a spus Horațiu Moldovan.

Portarul giuleștenilor a mai vorbit și despre meciurile de la echipa națională. Moldovan este bucuros pentru cele 4 puncte obținute cu Israel și Kosovo. Portarul naționalei are încredere în următoarele dueluri cu Belarus și Andorra:

“Sunt bine, mă bucur că am obținut patru puncte, dar acum mă gândesc la meciurile Rapidului. Nu cred că tremurăm, avem încredere în noi.”

Claudiu Petrila, după Oțelul – Rapid 0-0: “E greu împotriva unei astfel de apărări”

La finalul partidei de la Galați, Claudiu Petrila a vorbit și el despre meciul cu Oțelul: “Este greu împotriva unei astfel de apărări, mai ales la ei acasă. Cunosc foarte bine cum să stea în teren aici. Din păcate, nu am reușit să-i deschidem și s-a terminat 0-0.”

Oțelul – Rapid s-a terminat 0-0, a opta remiză pentru gălățeni din 9 partide jucate în SuperLiga. De partea cealaltă, Rapid își încheie seria de victorii și are 15 puncte după 9 etape.