Fostul stâlp de la națională nu mai prinde echipa! Scos din „primul 11” după 17 goluri primite în 7 etape

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Horațiu Moldovan traversează o perioadă extrem de dificilă în , acolo unde pare să-și fi pierdut locul de titular la Eyupspor. Portarul român, care în trecut a fost om de bază în poarta echipei naționale, a fost lăsat pe banca de rezerve pentru prima dată în actualul sezon, după o serie de rezultate dezastruoase. În cele șapte partide în care a apărat poarta formației turce, acesta a încasat 17 goluri, iar antrenorul Mustafa Dalci a decis să-i acorde o șansă unui alt goalkeeper.

Horațiu Moldovan și-a pierdut locul de titular la Eyupspor! Ce s-a întâmplat în ultima etapă

Horațiu Moldovan a fost pentru prima dată rezervă în acest sezon de campionat, la partida disputată de Eyupspor pe terenul celor de la Erzurumspor. După ce a început ca titular toate cele șapte confruntări precedente, portarul român a fost scos din primul 11 de antrenorul Mustafa Dalci, care a preferat să mizeze pe Emre Bilgin, un goalkeeper în vârstă de numai 22 de ani.

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Schimbarea nu a avut însă efectul scontat. Eyupspor a continuat să aibă probleme în defensivă, iar gazdele au deschis scorul în minutul 19, prin Miguel Cardoso. Același fotbalist a mai înscris o dată în minutul 37, însă reușita sa nu a fost validată după intervenția VAR, în urma unui fault comis în faza premergătoare golului. Imediat după pauză, mai exact în minutul 47, Eren Tozlu a punctat pentru Erzurumspor și a stabilit rezultatul final, 2-0. Astfel, nici Emre Bilgin nu a reușit să păstreze poarta intactă, iar Eyupspor a bifat un nou eșec în campionat.

Horațiu Moldovan a fost schimbat la pauză după ce a încasat 5 goluri într-o repriză de la Fenerbahce!

Trecerea lui Horațiu Moldovan pe banca de rezerve vine după un început de sezon extrem de complicat pentru goalkeeperul român. În cele șapte meciuri în care a fost titular, acesta a încasat 17 goluri, iar prestațiile sale au fost afectate și de evoluțiile modeste ale defensivei lui Eyupspor.

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Unul dintre cele mai dificile momente a fost înregistrat în etapa a șasea, când formația sa a întâlnit-o pe . Gruparea din Istanbul a făcut spectacol și s-a impus cu un neverosimil 8-0, iar Horațiu Moldovan a primit cinci goluri numai în prima repriză. Antrenorul a decis atunci să-l înlocuiască la pauză, în locul său fiind introdus același Emre Bilgin, care a mai încasat trei goluri până la final.

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Nici următoarea apariție nu a fost una fericită pentru internaționalul român. În etapa a șaptea, Eyupspor a pierdut pe teren propriu, scor 0-4, în fața celor de la Goztepe, într-o partidă în care Moldovan a fost integralist. În ceea ce privește rezultatele echipei, situația este la fel de îngrijorătoare. Formația turcă ocupă ultima poziție în clasament, locul 18, cu numai trei puncte după primele opt etape. Mai mult, Eyupspor are cel mai slab atac din competiție, cu doar două goluri marcate, dar și cea mai slabă defensivă, cu 22 de goluri primite.