Horațiu Moldovan, găsit vinovat pentru golul de 2-2! „Cu 5 centrimetri în plus, o scotea! Trebuia să joace cu Târnovanu și Baiaram titulari”

După ce a fost scos țap ispășitor și pentru egalul din Cipru. Dumitru Dragomir e convins că cel puțin un gol al gazdelor a fost parabil.

Horațiu Moldovan a primit noi critici și după Cipru – România 2-2

și a avut o nouă evoluție modestă la echipa națională. După ce i-a „îngropat” pe „tricolori” în amicalul cu Canada, goalkeeperul de la Oviedo a greșit și în Cipru – România 2-2. Cel puțin așa crede Dumitru Dragomir, care i-a reproșat golul al doilea.

„Mă așteptam. Fotbalul românesc e într-o cădere liberă de 4-5 ani de zile. Euro a fost o întâmplare. Așa cum au fost și golurile de aseară. Iar golurile noastre, nimeni n-a scos în evidență că a fost și greșeală de portar. Dacă avea 5 centimetri mai sus, o scotea. La al doilea gol.

(n.r. – Trebuia să apere altcineva?) Târnovanu. Doi jucători trebuiau să joace titulari! Târnovanu și Baiaram. Indiferent ce se întâmpla. Cu Baiaram și cu Drăguș. Jucători care pot fugi. Nimeni nu vede. Avem numai jucători de viteza I și II la mijlocul terenului. Nu putem face nimic”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate, la „Profețiile lui DON Mitică”.

Dennis Man, desființat de Dragomir: „Praf! Afară după 20 de minute”

Dumitru Dragomir a fost în asentiment cu majoritatea oamenilor din fotbalul românesc.

„Iar Man e în cădere de mult timp. E praf. Nu își asumă. Preluări proaste. Capacitate de efort incertă și chiar proastă. Numai 6-7 sprinturi a făcut dintre care nu i-a reușit niciunul.

Linia de fund nu poate juca. Știi de ce? Din cauza mijlocașilor. Mijlocașii noștri ori nu pot fugi, n-au capacitate de efort, ori n-au personalitate și fug de răspundere, de a primi pase. Se întâmpla ceva cu mijlocul terenului. Iar schimbarea pe care a făcut-o Lucescu, eu nu l-aș acuza cu nimic, dar cu Dobre a greșit. N-a fost inspirat.

(n.r. – Nu îl scoteai pe Dobre?) Nu. Pe Man. Afară după 20 de minute!”, a adăugat fostul președinte LPF.

