Horațiu Moldovan iese la atac după Cipru – România 2-2: ”Comentează unii care nu au treabă cu fotbalul! Gafează portari mai mari decât mine”

Păstrat de Mircea Lucescu în poarta naționalei în ciuda , Horațiu Moldovan a avut o prestație mult mai bună în meciul Cipru – România 2-2 și a ieșit la atac.

Horațiu Moldovan, atac la adresa contestatarilor după Cipru – România 2-2

Imediat după , din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, portarul naționalei României le-a răspuns extrem de acid celor care care l-au pus la zid în ultimele zile.

”Nu știu ce s-a întâmplat după 2-0, chiar am început foarte bine, i-am și surprins pe contraatac, am marcat două goluri. După nu ne-am ținut de ce am discutat. Repriza a doua a fost mult mai slabă decât prima. Nu avem cum să renunțăm la luptă, în fotbal e posibil orice. Ne jucăm șansa până la final. Dacă nu va fi să fie, ne jucăm șansa la baraj.

Cred că s-a făcut un foarte mare caz după aceasta gafă. În toată lumea gafează portari mult mai mari decât Horațiu Moldovan. Dar așa au considerat oamenii care au comentat. E deranjant că unii oameni care nu au treabă cu fenomenul comentează. Am luat o decizie proastă, dar până la urmă a fost un amical”, a declarat Horațiu Moldovan, la .

Lucescu acuză arbitrajul din partida cu Cipru

România mai are șanse foarte mici de a prinde unul dintre primele două locuri în grupă după remiza cu Cipru, iar selecționerul j pentru acest rezultat dezamăgitor.

”Golul doi i-a adus pe ei în joc și cu un arbitraj care a fost de partea lor. Totul a fost pentru ei, nu mă plâng, dar asta a fost. Dar mă bucur că am pasat, că am ieșit la joc. Un spirit puternic, dar și cu foarte multe faulturi, un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm. Nu mă plâng, dar constat că lucrurile au stat în felul ăsta.

Mulțumit că în prima repriză am făcut ce trebuia, în repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele, mai ales fundașilor centrali. Au dat niște pase greoaie, care le-au permis să vină în presing. Ce avem de discutat o să discutăm acolo”, a declarat Lucescu.