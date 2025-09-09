Sport

Horațiu Moldovan iese la atac după Cipru – România 2-2: ”Comentează unii care nu au treabă cu fotbalul! Gafează portari mai mari decât mine”

Contestat de multă lume după gafa din amicalul cu Canada, Horațiu Moldovan i-a atacat după Cipru - România 2-2 pe cei care l-au criticat.
Traian Terzian
10.09.2025 | 00:36
Horatiu Moldovan iese la atac dupa Cipru Romania 22 Comenteaza unii care nu au treaba cu fotbalul Gafeaza portari mai mari decat mine
ULTIMA ORĂ
Horațiu Moldovan, atac la adresa contestatarilor după Cipru - România 2-2. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Păstrat de Mircea Lucescu în poarta naționalei în ciuda erorii uriașe de acum câteva zile, Horațiu Moldovan a avut o prestație mult mai bună în meciul Cipru – România 2-2 și a ieșit la atac.

ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan, atac la adresa contestatarilor după Cipru – România 2-2

Imediat după remiza înregistrată în partida de la Nicosia, din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, portarul naționalei României le-a răspuns extrem de acid celor care care l-au pus la zid în ultimele zile.

”Nu știu ce s-a întâmplat după 2-0, chiar am început foarte bine, i-am și surprins pe contraatac, am marcat două goluri. După nu ne-am ținut de ce am discutat. Repriza a doua a fost mult mai slabă decât prima. Nu avem cum să renunțăm la luptă, în fotbal e posibil orice. Ne jucăm șansa până la final. Dacă nu va fi să fie, ne jucăm șansa la baraj.

ADVERTISEMENT

Cred că s-a făcut un foarte mare caz după aceasta gafă. În toată lumea gafează portari mult mai mari decât Horațiu Moldovan. Dar așa au considerat oamenii care au comentat. E deranjant că unii oameni care nu au treabă cu fenomenul comentează. Am luat o decizie proastă, dar până la urmă a fost un amical”, a declarat Horațiu Moldovan, la Prima TV.

Lucescu acuză arbitrajul din partida cu Cipru

România mai are șanse foarte mici de a prinde unul dintre primele două locuri în grupă după remiza cu Cipru, iar selecționerul Mircea Lucescu a dat vina pe arbitraj pentru acest rezultat dezamăgitor.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

”Golul doi i-a adus pe ei în joc și cu un arbitraj care a fost de partea lor. Totul a fost pentru ei, nu mă plâng, dar asta a fost. Dar mă bucur că am pasat, că am ieșit la joc. Un spirit puternic, dar și cu foarte multe faulturi, un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm. Nu mă plâng, dar constat că lucrurile au stat în felul ăsta.

ADVERTISEMENT
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a...
Digisport.ro
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”

Mulțumit că în prima repriză am făcut ce trebuia, în repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele, mai ales fundașilor centrali. Au dat niște pase greoaie, care le-au permis să vină în presing. Ce avem de discutat o să discutăm acolo”, a declarat Lucescu.

Mircea Lucescu dă vina pe arbitraj după Cipru – România 2-2: „Nu ne-a...
Fanatik
Mircea Lucescu dă vina pe arbitraj după Cipru – România 2-2: „Nu ne-a lăsat”
Basarab Panduru nu a avut milă de Mircea Lucescu după Cipru – România...
Fanatik
Basarab Panduru nu a avut milă de Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: ”Cum mama naibii am ajuns atât de slabi?! Ce sunt schimbările astea?”
Ce urmează pentru România după 2-2 în Cipru. Când sunt meciurile care pot...
Fanatik
Ce urmează pentru România după 2-2 în Cipru. Când sunt meciurile care pot aduce o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât...
iamsport.ro
Anunț-ȘOC în direct: 'El va fi următorul selecționer al României! Și asta cât de curând'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!