Horațiu Moldovan, în Arabia Saudită la Al-Okhdood? Marius Șumudică a făcut anunțul în direct. Exclusiv

Marius Șumudică este antrenorul celor de la Al-Okhdood, în Arabia Saudită. Antrenorul român a vorbit despre posibilul transfer al lui Horațiu Moldovan la echipa sa.
Anul 2026 a început în forță pentru Marius Șumudică. Antrenorul român a semnat cu Al-Okhdood, echipă din campionatul Arabiei Saudite, acolo unde evoluează staruri precum Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Karim Benzema și mulți alții.
Horațiu Moldovan, cel care și-a cerut în căsătorie iubita de sărbători, are o situație dificilă la Real Oviedo. Dat ca și plecat, el a reluat în cele din urmă antrenamentele cu echipa de club. Ce a spus însă Marius Șumudică despre eventualul său transfer.
„Nu îmi doresc să iau niciun român. Sunt doar speculații. Noi mai sperăm să aducem un mijlocaș și doi localnici. Tu, când începi jocul, trebuie să ai pe foaia de joc 8 străini și obligatoriu 12 localnici. Am și discutat cu conducerea clubului. Nu vreau să intru în discuții despre jucători români”, a spus inițial Marius Șumudică.
Nu cu foarte mult timp în urmă, numele lui Tavi Popescu a fost legat de un posibil împrumut la Al-Okhdood. Marius Șumudică a negat acest aspect și a spus la FANATIK SUPERLIGA că doar pe Thiam și l-ar fi dorit de la FCSB. Întrebat acum dacă a mai vorbit cu Gigi Becali, antrenorul român a spus că nu păstrează legătura cu oficialii cluburilor din România.
„Nu, nu am mai discutat cu Gigi despre niciun jucător de la FCSB. Nici nu au cum să dea de mine, eu vorbesc doar cu voi și cu familia, din țară”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.