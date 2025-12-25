Sport

Horațiu Moldovan, la un pas de un transfer important! Clubul a început deja negocierile cu Atletico Madrid

Horațiu Moldovan își poate relansa cariera. Cine este clubul care negociază cu Atletico Madrid pentru a-l transfera pe portarul împrumutat la Real Oviedo.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 08:40
Horatiu Moldovan la un pas de un transfer important Clubul a inceput deja negocierile cu Atletico Madrid
ULTIMA ORĂ
Unde ar putea ajunge Horațiu Moldovan. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Horațiu Moldovan trece printr-o perioadă nu tocmai plăcută în cariera sa. Portarul român așteaptă cu sufletul la gură plecarea din Spania, iar dorința i s-ar putea îndeplini în această fereastră de mercato. Ce echipă îl dorește, de fapt.

Horațiu Moldovan, aproape de un transfer important

Horațiu Moldovan impresiona lumea fotbalului românesc prin transferul său la Ateltico Madrid la începutul anului 2024. Aventura sa pe Wanda Metropolitano nu a fost cea sperată, el fiind împrumutat la Sassuolo, iar în acest sezon la Real Oviedo.

ADVERTISEMENT

Nici situația de la actuala echipă nu este una strălucită, unde nu are liniște din cauza tensiunii acumulate. Totul se poate schimba însă pentru Horațiu Moldovan, care ar putea ajunge în Italia.

„Spezia este în discuții cu Atletico Madrid pentru a-l transfera pe portarul Horațiu Moldovan. Agentul Marco Sommella muncește pentru a încerca să finalizeze mutarea”, a notat jurnalistul Nicolo Schira, pe contul său de X.

ADVERTISEMENT
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și...
Digi24.ro
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)

Spaniolii i-au anunțat și ei plecarea lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo

Spezia este ocupanta locului 18 în Serie B, cu 14 puncte. Despre o posibilă mutare în Italia au scris și jurnaliștii spanioli, care au subliniat că Moldovan încă se află „în floarea vârstei” pentru postul pe care îl joacă.

ADVERTISEMENT
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digisport.ro
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”

„Portarul, aflat în floarea vârstei la 27 de ani, își dorește mai mult timp de joc. Atletico ar trebui să găsească un nou club pentru Moldovan, cu scopul de a-i crește valoarea de piață. Iar Italia pare să fie destinația preferată a portarului”, a scris El des Marque.

  • 2 milioane de euro este cota actuală a lui Horațiu Moldovan
L-a costat aproape 3 milioane de euro, dar l-a catalogat „obscen”. Ce cadou...
Fanatik
L-a costat aproape 3 milioane de euro, dar l-a catalogat „obscen”. Ce cadou și-a făcut Ion Țiriac de Crăciun. Foto
Universitatea Craiova, spot special pentru suporteri de Crăciun: „Moșule, nu îți mai cer...
Fanatik
Universitatea Craiova, spot special pentru suporteri de Crăciun: „Moșule, nu îți mai cer titlul pentru că știu că o să vină!”. Video
Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun...
Fanatik
Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun prieten de la naționala României
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce...
iamsport.ro
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce afaceri 'de milioane de euro' cu statul ar avea: 'Folosește o firmă dintr-un sat din județul Galați'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!