Horațiu Moldovan nu are liniște la Real Oviedo! Fanii au dat cu pumnii și picioarele în mașina antrenorului. Video

Luis Carrion (46 de ani) a plecat pe ușa din dos de la Real Oviedo, echipă la care este legitimat și Horațiu Moldovan (27 de ani). Antrenorul nu doar că a fost dat afară după 0-4 cu Sevilla, dar a și fost atacat de fanii grupării din Asturia.
Luis Carrion a rezistat doar 9 meciuri pe banca lui Real Oviedo, timp în care nu a obținut nicio victorie. După 0-4 cu Sevilla, înfrângere înregistrată în etapa a 16-a din La Liga, antrenorul în vârstă de 46 de ani a fost concediat. Real Oviedo este pe locul 19, cu 10 puncte, la cinci lungimi de salvarea de la retrogradare.
Despărțirea a fost una cu scandal pentru Luis Carrion. Fanii nu l-au iertat deloc pe tehnician. La plecarea acestuia de la gruparea de pe „Carlos Tartiere”, suporterii i-au atacant antrenorului mașina, în care au lovit cu pumnii și cu picioarele. Carrion a fost escortat de Poliție pentru a reuși să plece de la stadion.
Horațiu Moldovan este împrumutat de Real Oviedo de la Atletico Madrid până la finalul acestui sezon. Formația românului a pus deja ochii pe înlocuitorul Carrion. Potrivit Mundo Deportivo, Real Oviedo îl vrea pe Guillermo Almada (59 de ani).
Uruguayanul este în prezent pe banca lui Real Valladolid, din liga secundă. Jurnaliștii catalani susțin însă că Oviedo trebuie să plătească o clauză de reziliere pentru a îl lua pe Almada.