Horațiu Moldovan nu lasă capul în pământ după Austria – România 2-1: „Cum am scos-o la capăt și în alte dăți, putem să o facem din nou!” + Ce a spus despre viitorul său la Atletico Madrid

Austria s-a dovedit mult prea puternică pentru România în deplasare și Horațiu Moldovan, cel care a cedat în meci după mai multe parade formidabile, a reacționat la sfârșitul jocului de la Viena.

Horațiu Moldovan nu cedează după Austria – România 2-1

„Tricolorii” au început bine meciul, însă au încasat un gol înaintea pauzei. , dar austriecii au reușit să marcheze și în repriza secundă.

Portarul celor de la Atletico Madrid consideră că naționala României a avut parte de foarte mult ghinion. În privința viitorului său, Moldovan a mărturisit că vrea să joace pentru o echipă care îi oferă cât mai multe meciuri.

„Foarte mult ghinion. Ne jucăm șansa până la capăt!”

„Ne pare rău pentru această înfrângere. Chiar a fost la limită, cred că am fost și puțin ghinioniști. Fanii ne-au aplaudat la final. Eu nu cred că doar la început, am făcut o primă repriză destul de bună, am luat un gol din aut.

Cred că intrau și ei în criză dacă nu marcau atunci. Au dat acel gol și ne-a fost turnat plumb în picioare. Foarte mult ghinion. Ne jucăm șansa până la capăt. Cum am scos-o la capăt și în alte dăți, putem să o facem din nou.

(n.r. Ce ne spui despre viitorul tău?) Eu am în continuare contract cu Atletico. Probabil o să fiu în lot la Campionatul Mondial (n.r. al Cluburilor). Vreau să merg la o echipă unde pot să joc cât mai multe meciuri”, a declarat Horațiu Moldovan, după Austria – România 2-1.

După experiența sub formă de împrumut la Sassuolo, cu care a reușit promovarea în Serie A, Horațiu Moldovan revine la Atletico Madrid. Rămâne de văzut ce planuri au madrilenii cu portarul român.