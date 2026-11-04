Horațiu Moldovan pleacă de la Eyupspor! Impresarul a făcut anunțul pentru FANATIK

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Horațiu Moldovan se pregătește să plece din Turcia, după o experiență de coșmar la Eyupspor. Andrei Balmoș, impresarul portarului român, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK ce se va întâmpla în această iarnă. Atletico Madrid va avea un cuvânt de spus, iar salariul uriaș al internaționalului complică o eventuală revenire în SuperLiga.

Horațiu Moldovan pleacă de la Eyupspor! Ce urmează pentru portarul român

Horațiu Moldovan a avut parte de o experiență dezamăgitoare în Turcia. În vara acestui an, portarul român a fost împrumutat de Atletico Madrid la Eyupspor, până la finalul sezonului 2026-2027. Mutarea trebuia să-i ofere șansa de a evolua constant, după perioada nefastă de la Real Oviedo.

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Lucrurile au început însă cum nu se putea mai prost. Eyupspor a pierdut meci după meci, iar Moldovan a încasat nu mai puțin de 17 goluri în primele șapte apariții. Internaționalul român nu a reușit să păstreze poarta intactă în niciuna dintre partide.

Situația s-a complicat după umilința suferită în fața lui Göztepe, scor 0-4. Moldovan și-a pierdut postul de titular și a ajuns pe banca de rezerve. În presa din România a apărut informația potrivit căreia portarul ar putea reveni în SuperLiga în această iarnă, la Universitatea Cluj. Salariul său uriaș face însă o astfel de mutare aproape imposibilă.

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Ce spune impresarul lui Horațiu Moldovan despre viitorul portarului

FANATIK a luat legătura cu care a dezvăluit că portarul român va pleca din Turcia în această iarnă. Agentul a precizat că vor exista discuții cu Atletico Madrid, club de care internaționalul român aparține, pentru a-i găsi o nouă echipă. Moldovan mai are contract cu formația din capitala Spaniei până în vara anului 2028.

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„Nu știu nimic despre interesul lui U Cluj pentru Horațiu. Ce știu însă este că, în mod sigur, în iarna aceasta Moldovan va pleca din Turcia. Mai departe, vom avea niște discuții cu Atletico, să vedem care este planul de viitor. Mai are contract cu Atletico anul acesta și anul următor, pe un salariu foarte mare”, a explicat Andrei Balmoș, în exclusivitate pentru FANATIK.

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O revenire în România, imposibilă pentru Moldovan!? Ce ar prefera portarul

Andrei Balmoș consideră că cea mai bună variantă pentru Horațiu Moldovan ar fi să-și continue cariera în străinătate, în loc să revină în SuperLiga României. Impresarul este de părere că portarul are în continuare șanse să se impună într-un campionat puternic din Europa.

„Nu știu dacă este cazul ca Horațiu să revină în momentul acesta. Ideea este să bați fierul cât e cald. Ar fi bine să mai prindă ceva în străinătate. Probabil că a fost o alegere neinspirată să meargă în Turcia. Vom discuta cu Atletico și vom vedea ce oportunități va avea”, a mai spus impresarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

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