Horațiu Moldovan poate fi transferat de Sassuolo. Ce clauză de cumpărare are portarul lui Atletico Madrid. Exclusiv

Horațiu Moldovan a fost împrumutat de Atletico Madrid până la finalul sezonului în Serie B, la Sassuolo. Portarul echipei naționale a României poate fi achiziționat definitiv de clubul italian. FANATIK a aflat toate detaliile.

Horațiu Moldovan poate rămâne la Sassuolo și din vară

Horațiu Moldovan are șanse mari să continue la Sassuolo, mai ales dacă echipa va reuși să promoveze în Serie A la finalul acestui sezon. FANATIK a aflat că italienii au opțiune de cumpărare și trebuie să plătească 1,7 milioane de euro celor de la Atletico Madrid.

Portarul echipei naționale a României este titular la Sassuolo și : „Moldovan 6. Nu a putut face mare lucru la bijuteria lui Vita. Ulterior, a fost pus serios la treabă, la o altă ocazie, tot de Vita. A răspuns la momentul respectiv”, au notat cei de la .

Portarul lui Atletico Madrid este împrumutat în Italia până la finalul sezonului și din informațiile FANATIK spaniolii au încasat aproximativ 400.000 de euro pentru împrumutul său. Nu este scoasă din calcul nici varianta ca Moldovan să revină la Atletico Madrid.

Horațiu Moldovan nu a fost convocat la ultima acțiune a echipei naționale a României: „M-a rugat să-l las să devină titular”

Horațiu Moldovan este în acest moment rezervă la naționala României. Fostul portar al Rapidului are o concurență acerbă în Florin Niță și Ștefan Târnovanu, pe val după evoluția magnifică împotriva lui PAOK Salonic.

Goalkeeper-ul în vârstă de 26 de ani chiar : „Asta e hotărârea mea, decizia mea în legătură cu el. Mi-a telefonat, m-a rugat să-l las că vrea să devină titular. Eu vreau să devină titular acolo, i s-a reproșat că n-a jucat din cauza faptului că nu s-a antrenat cu echipa.

Are nevoie să se antreneze cu echipa. Mi-a dat telefon și am considerat că e mai important decât să-l ținem rezervă să rămână și să devină titular la Sassuolo. Ăsta este considerentul pentru care eu l-am lăsat și nu regret absolut nimic. Și-a dat seama că era rezervă. Am vorbit cu antrenorul de la Sassuolo, îl așteaptă să joace”.

1,7 milioane de euro e clauza de cumpărare a lui Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid

400.000 de euro a plătit Sassuolo pentru împrumutul portarul naționalei României