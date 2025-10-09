Horațiu Moldovan a primit recent o veste șoc din Spania. Se întâmplă chiar după ce a fost făcut praf de Mircea Lucescu

Horațiu Moldovan a ieșit, pentru un moment, de pe radarul lui Mircea Lucescu, din cauza lipsei jocurilor de la echipa de club, dar și a greșelilor din ultima acțiune a naționalei. El nu a mai prins lotul, iar din Spania a primit o veste neașteptată: antrenorul ce a promovat-o pe Oviedo în La Liga a fost demis, alături de întregul său staff.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă la echipa lui Horațiu Moldovan

Real Oviedo a anunțat demiterea antrenorului său, Veljko Paunovic, chiar înaintea sesiunii de antrenament de la El Requexon. Astfel, sârbul a devenit primul antrenor demis din acest debut de sezon din La Liga.

După ce a reușit performanța de a readuce echipa pe prima scenă a fotbalului spaniol, Paunovic va părăsi formația din Oviedo, împreună cu întregul său staff. Astfel, pentru un moment, Horațiu Moldovan a rămas fără antrenor principal la echipa sa de club, însă acest lucru poate însemna chiar o veste pozitivă pentru el, deși pentru fani a fost o decizie șocantă. din momentul în care a ajuns sub formă de împrumut de la Atletico Madrid și speră să o poate face sub comanda unui nou antrenor.

ADVERTISEMENT

„Real Oviedo a decis să rezilieze contractul lui Veljko Paunovic ca antrenor al primei echipe. Tehnicianul lui Real Oviedo, al cărui contract era valabil până la 30 iunie 2026, nu mai este antrenorul clubului din capitala Principatului. De asemenea, stafful tehnic care îl însoțește își încheie și el contractul cu clubul din Oviedo.

Real Oviedo dorește să își exprime recunoștința față de Veljko Paunovic pentru profesionalismul, angajamentul și dedicarea de care a dat dovadă în perioada în care a condus echipa. Sub conducerea sa, Real Oviedo a obținut mult așteptata promovare în La Liga, un succes istoric care va rămâne pentru totdeauna în memoria fanilor lui Oviedo. Clubul îi urează mult succes în viitoarele sale acțiuni, atât personale, cât și profesionale”, a transmis clubul pe

ADVERTISEMENT

De ce poate fi demiterea lui Paunovic un lucru benefic pentru Horațiu Moldovan

Cu toate că sârbul a scris istorie pentru Real Oviedo cu promovarea din sezonul trecut, Horațiu Moldovan nu este interesat de acest lucru, ci de minutele de joc pe care le primește. Paunovic l-a preferat în cele șase etape de până acum pe spaniolul Aaron Escandell, însă cu venirea unui nou tehnician lucrurile se pot schimba.

ADVERTISEMENT

Luis Carrion, care a antrenat-o ultima dată pe Las Palmas și care a mai fost la Real Oviedo în trecut, este principalul favorit la venirea pe banca echipei. Horațiu Moldovan va avea posibilitatea să demonstreze noului antrenor că merită să fie titular, așa cum a făcut-o în sezonul precedent pentru Sassuolo.

Ce a spus Mircea Lucescu despre Horațiu Moldovan

Cu toate că îi avea în lot pe Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava, Mircea Lucescu deși portarul lui Oviedo nu jucase niciun minut la echipa de club. „Il Luce” regretă decizia luată și se învinuiește pentru că a ales un portar fără minute de joc, când avea alți doi care erau titulari meci de meci la FCSB, respectiv Udinese.

ADVERTISEMENT

„Ce-a făcut Moldovan în acel meci cu Canada, nu s-a gândit la consecințele pe plan emoțional în cazul colegilor. Când vii la echipa națională trebuie să fii super responsabil, să știi că orice lucrur pe care îl faci poate influența cariera altor jucători.

El este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să scoată echipa și să joace minge lungă. Trebuia să ținem mingea la 2-1 și să n-o vadă ei până la sfârșitul meciului pentru că ei nu făceau presing.

Degajarea lui la mijlocul terenului i-a împins pe toți să iasă într-un interval de 20 de metri. Ceilalți au preluat, au jucat peste noi și ne-au dat gol. Poți să faci asta dacă dă mingea în 20 de metri advers și acolo, dar dacă ai unul care degajează doar până la mijlocul terenului, nu ai voie să faci asta”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Cipru