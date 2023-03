Horațiu Moldovan pune presiune pe colegi după victoria Rapidului la Botoșani: „Suntem obligați să ne batem la titlu!”

cu un gol marcat în minutul 4 al prelungirilor, și a urcat din nou pe locul 3 al clasamentului din SuperLiga. Giuleștenii au acumulat 52 de puncte, cu unul mai mult decât FCSB, care a căzut pe poziția a 4-a. Echipa patronată de Gigi Becali are însă un meci în minus și cu o victorie joi în fața Petrolului va lua din nou fața giuleștenilor.

Horațiu Moldovan visează frumos după victoria dramatică obținută de Rapid la Botoșani: „Ne batem la titlu!”

Rapid nu a strălucit în meciul din deplasare cu FC Botoșani și se poate spune că victoria din Moldova a fost pe undeva și rodul norocului. Pentru că golurile giuleștenilor au căzut de nicăieri, cel puțin primul înscris de Pănoiu, în timp ce reușita de excepție a lui Dragoș Grigore a venit în prelungiri, când nimeni nu se mai aștepta.

Totuși, și în aceste condiții, unul dintre jucătorii lui Adrian Mutu a ieșit cu adevărat în evidență. Este vorba despre portarul Horațiu Moldovan, care a avut câteva intervenții miraculoase, fără de care

Fericit din cale afară pentru victorie, Moldovan spune că poziția pe care echipa sa o ocupă momentan în clasament este una normală. Ba, mai mult, e de părere că tradiția o obligă pe Rapid să se bată la titlu încă din acest an, punând astfel o presiune uriașă pe umerii săi și pe ai colegilor.

„Ne bucurăm că am învins, mai ales în acest mod. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și că i-am putut face fericiți pe acești fani minunați care au făcut o deplasare extraordinar de lungă. Probabil Grigore va fi chemat la gala FIFA, la finalul anului.

Momentan nu mă gândesc la un transfer. Mă gândesc la următoarele meciuri pe care le mai avem. Ne așteaptă un play-off foarte greu, abia mai apoi mă pot gândi și la un transfer.

La Rapid trebuie să fie ceva normal să fim pe podium. E presiune, e un club cu tradiție și suntem obligați să ne batem la titlu. Urmează meciul cu Hermannstadt, iar astfel de meciuri cu echipe rănite sunt cele mai periculoase. Ei n-au nimic de pierdut și cu siguranță vor veni foarte motivați pe Giulești”, a declarat Horațiu Moldovan la finalul meciului FC Botoșani – Rapid 1-2.

Dragoș Grigore, drumul de la agonie la extaz

Revenit pe teren după o lungă absență cauzată de o accidentare, Dragoș Grigore a fost celălalt erou al Rapidului, alături de Horațiu Moldovan. Intrat pe teren în minutul 82, din foarfecă, și a băgat cele trei puncte în tolba giuleștenilor.

„Agonie, extaz, cred că au fost toate ingredientele, dar cel mai important este că am plecat cu cele trei puncte. Când ești egalat pe final, te doare, dar important este că am avut putere și am crezut până la final.

Rapidul speră, Rapidul va juca meci de meci la victorie, Rapidul arată bine, și-a îndeplinit obiectivul principal, accederea în play-off. Mai sunt două etape din campionatul regulat și după vom trage linie, vedem unde ne vom poziționa și la ce distanță vom fi de primele locuri”, a spus și Dragoș Grigore la flah-interviul de la finalul jocului de la Botoșani.