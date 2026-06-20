Sport

Horațiu Moldovan schimbă din nou echipa în această vară. Unde este dorit portarul român

Ajuns la 28 de ani și legitimat la Atletico Madrid, Horațiu Moldovan se pregătește de o nouă experiență. În ce țară este dorit portarul român.
Mihai Dragomir
20.06.2026 | 08:34
Horatiu Moldovan schimba din nou echipa in aceasta vara Unde este dorit portarul roman
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Horațiu Moldovan poate prinde un nou transfer. În ce țară este dorit. Foto: Hepta.
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Horațiu Moldovan, care este încă sub contract cu Atlético Madrid până în 2027, își caută o echipă unde să joace constant. Portarul român poate primi în sfârșit această oportunitate într-o altă țară. O echipă din Turcia vrea să îi obțină semnătura în vara acestui an.

Horațiu Moldovan este dorit în Turcia

După ce a fost mai mult rezervă în sezonul recent, în care a fost împrumutat la Real Oviedo, Horațiu Moldovan s-a întors înapoi în curtea lui Atletico Madrid, cu care semna la începutul anului 2024. Portarul român a jucat tot mai puțin în ultimii ani, după ce ultima sa performanță notabilă a fost la Sassuolo, unde a contribuit la promovarea echipei în Serie A.

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Presa din Turcia notează că Pendikspor, din al doilea eșalon al țării, urmărește situația portarului român. Clubul este interesat de un posibil transfer al lui Horațiu Moldovan. Dacă mutarea s-ar concretiza, Jucătorul de 28 de ani ar bifa prima sa experiență din carieră în fotbalul turc, unde au mai jucat deja un număr mare de conaționali de-ai săi.

Când face nunta Horațiu Moldovan cu iubita sa

Dacă cariera de fotbalist a cunoscut o traiectorie pe o pantă descendentă în ultima vreme, Horațiu Moldovan nu poate spune la fel despre viața personală. În decembrie 2025, el și artista Gabriela Amzaru anunțau că s-au logodit. Cei doi formează un cuplu încă de la finalul lui 2023, iar acum momentul să facă pasul decisiv.

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Într-un interviu acordat în primăvara acestui an, semifinalista de la Vocea României 2015 a discutat despre următorul pas alături de Horațiu Moldovan. Distanța îi împiedică să facă planuri concrete la ora actuală, însă ei sunt tot mai aproape să își unească destinele. Artista își dorește să facă nunta în anii următori, cel mai probabil în 2027 sau 2028.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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